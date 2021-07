Hydro-Québec et les Innus d’Ekuanitshit signent une seconde entente pour le projet de complexe hydroélectrique de la Romaine afin de régler des irritants qui s’étaient installés depuis la signature de l’entente précédente.

Un fonds de 57,6 millions de dollars pour une période de 50 ans et entièrement géré par les Innus d’Ekuanitshit est créé. Une somme qui s’ajoute aux redevances de plus de 70 millions prévues dans la première entente, signée en 2009.

Nommée Nashkuaikan, cette nouvelle entente vise à répondre aux préoccupations de la communauté, notamment en ce qui a trait au report de la mise en service de Romaine-4.

Évidemment, comme la centrale a été retardée un petit peu, en raison notamment de la pandémie et du dossier santé-sécurité, ça fait en sorte que les paiements étaient retardés aussi, en théorie, mais là on a réglé ça , affirme le porte-parole d’Hydro-Québec, Francis Labbé.

La mise en service de la dernière centrale du complexe de la Romaine, qui était initialement prévue pour 2020, a d’abord été reportée à plusieurs reprises, en raison entre autres de la découverte d’un roc particulièrement friable et d'un changement de contractant pour les travaux de bétonnage.

La société d’État vise maintenant une mise en service de Romaine-4 à la fin de 2022.

Un fonds entièrement géré par Ekuanitshit

Avec l’entente précédente, les sommes remises aux Innus d’Ekuanitshit étaient gérées de façon conjointe avec Hydro-Québec, explique M. Labbé.

La communauté sera maintenant seul maître de la nouvelle enveloppe de plus de 57 millions de dollars, ce qui est une excellente nouvelle, selon le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho. À l’émission D’Est en Est lundi, M. Piétacho a indiqué qu'une partie de ce montant sera investi pour construire des logements.

Cette année, on va construire 20 logements, ça ne s’est jamais vu dans la communauté. Tout ce qu’on avait venant du fédéral, c’était une maison ou deux [par année] , soutient le chef.

En février dernier, le conseil des Innus de cette communauté de la Minganie recensait un manque de 80 logements pour pallier la crise du logement.

Un projet d’aréna, l’asphaltage des rues et des projets culturels sont également dans les plans.

Le chef d'Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho (archives) Photo : Radio-Canada

La pérennité des retombées du projet était une préoccupation à Ekuanitshit. Pour y remédier, la nouvelle entente comprend la possibilité d’attribuer à des entreprises d’Ekuanitshit certains contrats de gré à gré avant la fin de la construction de la quatrième centrale.

Précédemment, on disait qu’il pourrait y avoir des contrats avec des entreprises d’Ekuanitshit lorsque le complexe serait complètement fonctionnel. Maintenant, on a fait en sorte que les entreprises d’Ekuanitshit puissent avoir des contrats de gré à gré avant que le complexe soit terminé, donc en phase développement et pas seulement exploitation , précise le porte-parole d’Hydro-Québec.

Le chef Piétacho s’attend à ce que des contrats de décontamination du site reviennent de gré à gré à des entreprises de sa communauté.

La sensibilisation à la culture innue pour les travailleurs d’Hydro-Québec et un projet pilote embryonnaire de bâtiment écoénergétique est également sur la table.

Cette entente est en négociation depuis près de 10 ans, explique le chef Piétacho. Avec la venue de madame Sophie Brochu, ça s'est concrétisé dans une discussion rapidement , raconte-t-il avec satisfaction.