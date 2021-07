15 nouveaux feux de forêt dans le Nord-Ouest de l’Ontario

Le ministère des Richesses naturelles et de Forêts dénombre un total de 78 feux de forêt dans le Nord de l’Ontario, dont 15 qui ont été détectés lundi, alors que le risque d’incendie est particulièrement important dans les secteurs de Red Lake et Fort Frances.

Selon les Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt, la foudre a causé plusieurs incendies au cours de la dernière semaine.

Parmi les feux, 72 se trouvent dans le Nord-Ouest. La région en comptait 49 dimanche matin.

Un des incendies a forcé l'évacuation d'un camp minier au nord-est de Red Lake.

L'entreprise First Mining Gold a indiqué dans un communiqué que les infrastructures n'ont pas été endommagées par le feu qui se trouve à moins d'un kilomètre du camp.

Les deux plus grands feux actifs, Kenora 51 et Red Lake 16, se trouvent dans le parc provincial Woodland Caribou. Ils mesurent plus de 20 000 hectares chacun.

Jonathan Scott, agent d’information sur les feux de forêt, indique qu’une équipe de gestion des incendies a été déployée pour lutter contre le feu Kenora 51.

Si aucune communauté n’est directement menacée par les feux, la fumée a un impact sur la qualité de l’air à proximité du parc Woodland Caribou.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les vents du nord-ouest ont provoqué la propagation de la fumée, selon le météorologue d’Environnement Canada Gerald Cheng.

La direction du vent devrait changer mardi, ce qui devrait améliorer la qualité de l'air dans la région, a souligné M. Cheng.

Le nombre de communautés touchées par une alerte sur la qualité de l'air a diminué depuis lundi matin.

Jonathan Scott ajoute que certains secteurs ont reçu beaucoup de pluie dans les derniers jours, ce qui a permis de réduire le risque d’incendie.

Le risque d'incendie est faible sur les secteurs qui ont reçu de la pluie. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Il ajoute toutefois que d’autres secteurs n’ont pas reçu autant de précipitations.

Une interdiction provinciale d’allumer des feux est en vigueur depuis le 30 juin pour les secteurs de Kenora, Red Lake, Dryden, Fort Frances et Sioux Lookout.

Même dans les régions où il n'y a pas de restriction, on vous implore à être prudent , a déclaré Isabelle Chenard, agente d'information sur les feux de forêt.

Plus de 500 incendies depuis le 1er avril

Bien que la saison 2021 des feux de forêt — qui a débuté en avril — ait été active, M. Scott note que la superficie brûlée jusqu'à présent cette année est inférieure à la moyenne des 10 dernières années.

Jusqu'à présent cette année, 502 incendies ont été signalés en Ontario, qui ont brûlé un peu plus de 77 900 hectares.