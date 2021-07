179 plaintes de feux d'artifice à Ottawa au cours du week-end de la fête du Canada

Du 1er au 5 juillet, la Ville d’Ottawa a reçu 179 plaintes à ce sujet, comparativement à 113 l'an dernier et 31 en 2019.

Il ne semblait pas y avoir de pause, comme s'il y avait des feux d'artifice lancés sans arrêt , a rapporté Jim McAvoy, qui vit dans le quartier Barrhaven. Selon lui, des résidents ont allumé des feux d'artifice en plein jour, avant même le férié du 1er juillet.

Nathan Adams, du Service des incendies d'Ottawa (SIO), a précisé que les pompiers n’avaient pas dû intervenir pour des incidents liés à des feux d'artifice. Le SIOService des incendies d'Ottawa prévoyait pourtant un risque considérable avant la fin de semaine.

Cette année a été incroyablement sèche. Donc, chaque fois que des résidents font éclater des feux d'artifice, cela crée un risque accru d'incendies, à la fois dans les banlieues et les zones urbaines , a souligné M. Adams, chef adjoint de la prévention des incendies et des communications.

Feux d'artifice interdits à Gatineau

De son côté, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a recensé 40 appels en lien avec des feux d'artifice du 1er au 4 juillet. Il n'a pas été possible de connaître rapidement le nombre d'appels pour la même période en 2020.

J’en profite pour faire un rappel sur la réglementation municipale qui stipule que les feux d’artifice sont interdits , a souligné dans un courriel la porte-parole du SPVGService de police de la Ville de Gatineau , Renée-Anne St-Amant.

L'article du règlement municipal stipule qu'il est interdit à quiconque d'utiliser, de faire usage, d'y mettre le feu ou de faire exploser tout pétard, fusée volante, chandelle romaine, torpille ou toute autre pièce de feu d'artifice du même genre .

La Ville de Gatineau indique, de son côté, que le centre d'appel non urgent 311 a reçu trois requêtes sur son territoire, pendant la longue fin de semaine du 1er juillet, pour dénoncer des feux d’artifice.

Un contexte différent cette année

Les célébrations de la fête du Canada avaient un ton particulier cette année, alors que certains n'avaient pas le cœur à la fête à la suite de la découverte de restes d’enfants autochtones sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, et en Saskatchewan.

Les rassemblements étaient par ailleurs limités en raison des règles sanitaires liées à la COVID-19.

Ce contexte, conjugué au fait que certains s'opposent aux feux d'artifice, pourrait entraîner davantage de plaintes , a avancé Nathan Adams, du SIOService des incendies d'Ottawa . Certaines personnes sont très ouvertes et apprécient les feux d'artifice. Vous avez aussi des gens qui suivent les restrictions de manière beaucoup plus stricte et qui sont franchement contre les feux d'artifice.

Quant à Jim McAvoy, à Barrhaven, il prévoyait que les gens allaient célébrer, peu importe le contexte. Je ne suis pas contre le plaisir, mais je pense qu'il y a un temps et un endroit pour tout. Je pense aussi que le manque de surveillance gâche la fête pour tout le monde , a-t-il conclu.

Avec les informations d’Ahmar Khan et de Frédéric Pepin