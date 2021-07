Encore un report pour des victimes de prêtres pédophiles

Une conférence de règlement à l'amiable est prévue pour le 18 octobre, cette année, pour tenter de conclure une entente avant de se rendre au procès. C'est ce qui a été décidé lundi matin à la Cour du Banc de la Reine à Moncton.

La compagnie d'assurance de l'archidiocèse, Co-Operators, refuse de couvrir le dédommagement des victimes.

L'archidiocèse a déjà conclu des ententes sur la somme à verser à certaines victimes à titre de dédommagement.

Selon l'archevêque de Moncton, sans l'argent de la compagnie d’assurance, l'archidiocèse n'aura pas les moyens de dédommager complètement les victimes. L'archidiocèse a déjà versé des sommes importantes à titre de dédommagement.

Une cause très similaire à Bathurst

Les avocats Robert Talach et Brian Murphy, qui représentent certaines victimes, estiment que le report est beaucoup trop long.

C'est qu'une cause très similaire a été réglée en 2019. L'archidiocèse de Bathurst a remporté sa cause en Cour suprême du Canada contre sa propre compagnie d'assurances. L'entreprise Aviva a dû débourser plus de 3 millions de dollars pour indemniser les victimes d'agressions sexuelles commises par des prêtres de l'archidiocèse de Bathurst.

On a déjà fait tous les enjeux, les mêmes arguments, les mêmes lois, puis Co-Operators [est] là pour tous les arguments. Mais, ils ont décidé de faire la ruse, le délai, et pour la souffrance de mes clients je n'ai aucun respect pour la compagnie Co-Operators dans ce cas , affirme l’avocat Brian Murphy.

L'archidiocèse de Moncton espérait aussi une conclusion plus tôt

L'archevêque de Moncton, Valéry Vienneau, se dit heureux qu'une date soit enfin déterminée. Il ne comprend toutefois pas pourquoi les procédures s’étirent aussi longtemps.

Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien voulu avoir une date avant 2022, le plus tôt possible, parce qu'il faut penser aux victimes qui attendent depuis des années et aussi au diocèse qui aimerait bien pouvoir régler et [indemniser] ces gens-là. Ça fait depuis des années qu'on est en pourparlers dans des procès, dans des cours, dans des appels avec les avocats et tout ça, et finalement, bien, il va falloir encore attendre 15 mois , affirme MgrMonseigneur Vienneau.

Le report de la cause en 2022 déçoit l'archevêque de Moncton, Valéry Vienneau. Photo : Radio-Canada

Selon l'avocat Robert Talach, qui représente une vingtaine de victimes, l'archidiocèse a jusqu'au début de février 2023 pour remettre la somme promise à quelques-unes d’entre elles.

