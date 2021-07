L’achat de l’église Sainte-Famille entériné

L’édifice a été acquis pour 592 200 $, indique le conseiller municipal et président du Parallèle de l'habitation sociale, Pierre Avard. Il souligne souhaiter que l'église soit rapidement rénovée et convertie en une trentaine de logements 4 ½, 5 ½ et 6 ½.

Récupérer une église pour en faire des logements, je pense que c’est une idée qui était bienvenue [...] On n’a pas à refaire totalement l’édifice. On sait qu’on a un problème au niveau de la toiture, mais de toute façon, si on avait construit, on aurait quand même dû construire une toiture. Ça va être surtout à l’intérieur , explique-t-il.

C’est un beau projet qui arrive à point avec la crise, le problème qu’on a au niveau du logement. Une citation de :Pierre Avard, président du Parallèle de l’habitation sociale de Sherbrooke

Au total, la Ville a entériné un emprunt de 1 100 000 $, qui couvrira notamment l’achat du bâtiment et sa rénovation.