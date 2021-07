En C.-B. un milliard de mollusques morts à cause de la chaleur, croit un biologiste

Plus d’un milliard de mollusques auraient péri le long de la côte de la mer Salish en raison de la vague de chaleur historique qui a sévi en Colombie-Britannique il y a une semaine, estime un biologiste marin.

Alors qu’il se promenait sur la plage Kitsilano à la fin du mois de juin, le biologiste marin à l’Université de la Colombie-Britannique, Chris Harley, a été stupéfié par l’odeur putride qui s’échappait de la plage.

Le long des rochers s’étendaient des dizaines de milliers de moules, de palourdes, d’étoiles de mer et d’escargot, tous tués par la chaleur.

Tandis que les températures avoisinaient les 40 °C à Vancouver, les caméras infrarouges utilisées par l’équipe de Chris Harley ont quant à elles enregistré des températures supérieures à 50 °C dans les habitats marins le long de la côte.

Les moules peuvent endurer des températures dans les 30 °C pour une courte période, explique le biologiste, mais combiné avec des marées basses en plein après-midi, ça a créé un environnement dangereux pour les mollusques.

Samedi, dimanche et lundi, durant la vague de chaleur, il faisait tellement chaud que les mollusques ne pouvaient pas faire grand-chose , dit-il.

Impact sur la qualité de l’eau

Après cette découverte sur la plage dimanche matin, Chris Harley et son équipe d'étudiants en recherche ont commencé à sonder plusieurs côtes, dont celle de West Vancouver et de la côte Sunshine.

Ils ont découvert des rangées interminables de moules mortes, de même que des étoiles de mer et des crustacés qui avaient eux aussi péri avec la chaleur.

Le biologiste marin a calculé le nombre d'animaux morts qui a été retrouvé dans ces zones et l’a multiplié par la taille des habitats qui se trouvent dans la mer Salish, qui s'étend de Campbell River à Olympia dans l’État de Washington.

On peut mettre environ 2000 moules dans un espace aussi grand qu’une cuisinière , explique-t-il.

Imaginez alors combien de cuisinières peuvent rentrer dans un espace comme le parc Stanley et maintenant combien peuvent rentrer dans la mer Salish. Si nous perdons quelques centaines ou quelques milliers de moules sur chacune des côtes, on arrive rapidement à un montant très très important , illustre Chris Harley.

Il ajoute que la disparition d’un nombre aussi important de mollusques affectera la qualité de l’eau à court terme puisque ceux-ci sont des filtres naturels.

Les bancs de moules devraient se reformer d’ici un an ou deux, mais le biologiste souligne que, en raison des changements climatiques, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes.

Un jour, nous ne pourrons plus maintenir ces populations de petits filtres sur les côtes au point où ils étaient avant , soutient-il en ajoutant qu’un phénomène similaire a aussi été observé dans le détroit de Georgie et dans l’État de Washington.

Le chercheur compte maintenant de se rendre dans les îles du Golfe et sur l'île de Vancouver pour y voir si la situation y est la même et compte publier un article revu par les pairs dès l’an prochain.

Avec les informations d'Alex Migdal