L’Alberta acquiert 50 % des parts de la raffinerie Sturgeon

En vertu de l'accord initial conclu en 2012, le North West Redwater Partnership, qui appartenait à parts égales à North West Refining Inc. et à une filiale de Canadian Natural Resources Limited ( CNRLCanadian Natural Resources ), détenait et exploitait la raffinerie.

L'accord annoncé lundi prévoit que North West Refining transfère sa participation au gouvernement de l'Alberta, ce qui donne à la province une participation dans les opérations sans coûts supplémentaires pour les contribuables selon le gouvernement.

Selon le nouvel accord de restructuration, la province devient copropriétaire de la raffinerie et l’autre moitié continuera d’être détenue par l’entreprise Canadian Natural Resources Limited. L’entente entre la raffinerie, située à 45 kilomètres au nord-est d'Edmonton et le gouvernement est aussi rallongée de 10 ans, jusqu’en 2058.

Selon le gouvernement, la restructuration permettra d'économiser 2 milliards de dollars pendant la durée de vie du projet, en refinançant notamment des prêts ce qui économisera jusqu'à 1 milliard de dollars sur cinq ans grâce à de meilleurs taux d'intérêt.

La ministre de l’Énergie Sonya Savage a déclaré que le nouvel accord allait permettre au gouvernement de se sortir d’un accord précédent qui n’offrait pas de flexibilité à la province.

Dans le cadre de l'accord précédent, le gouvernement avait tous les risques et nous n'avions aucune façon de contrôler ou d'atténuer les risques et leurs coûts. Nous n’avions pas notre mot à dire sur la façon dont la raffinerie était exploitée , a déclaré la ministre de l'Énergie de l’Alberta, Sonya Savage Savage en entrevue.

La ministre de l'Énergie Sonya Savage ici en conférence ded presse en mai 2019 avec Jason Kenney, croit que l'entente permettra à la province d'économiser. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Avec cet accord, nous économisons 2 milliards de dollars et nous aurons une place lors des discussions , affirme la ministre Savage.

Selon la nouvelle entente, la province paiera à North West Refining 425 millions de dollars et 400 millions de dollars à Canadian Natural Resources Ltd.

En effectuant les paiements maintenant au lieu de les échelonner au cours des prochaines années comme il était initialement prévu, la province économisera environ 1 milliard de dollars au cours des 30 prochaines années.

Sonya Savage a comparé ce changement aux économies réalisées en remboursant le solde d'une carte de crédit immédiatement au lieu de payer des intérêts en faisant des versements sur une plus longue période.

L’accord précédent prévoyait que des garanties de taux de rendement par le gouvernement aux propriétaires de la raffinerie et cela pendant de nombreuses années , a expliqué Sonya Savage.

En payant cela maintenant, cela nous permet d'économiser beaucoup d'argent pour le gouvernement de l'Alberta, explique-t-elle. Si nous ne le payions pas maintenant, nous le paierions mois par mois, année après année pendant des décennies et cela reviendrait à beaucoup plus.

Le coût de construction de la raffinerie était estimé à 5,7 milliards de dollars lorsque la construction a commencé en 2013, mais les coûts ont explosé à 10,1 milliards de dollars.

La raffinerie devait commencer à raffiner jusqu'à 80 000 barils par jour de bitume lourd au début 2018, mais son exploitation n’a commencé qu’en 2020 après des retards imputés principalement à des pannes d'équipements.

Le gouvernement de l'Alberta prend un risque en acquérant des parts dans la raffinerie Sturgeon. Photo : NWR Sturgeon Refinery

L'opposition demande de la transparence

Kathleen Ganley, porte-parole en matière d'énergie de l'opposition néo-démocrate de l'Alberta, a demandé plus de détails sur l'accord.

Les Albertains devraient être profondément préoccupés par le fait que Jason Kenney ait fait d’eux des copropriétaires de l’un des cafouillages les plus notoires de l'histoire de l'Alberta , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L’ancien président de l'Alberta Petroleum Marketing Commission ( APMCAlberta Petroleum Marketing Commission ), qui est chargée de fournir 75 % du bitume à la raffinerie, Richard Masson croit qu’il était inévitable que le gouvernement intervienne.

Selon lui North West Refining Inc. n'avait pas beaucoup d'argent et n'était pas en mesure de supporter les pertes encourues par le projet.

Je pense que l' APMCAlberta Petroleum Marketing Commission a probablement estimé qu'il serait préférable de devenir propriétaire et d’avoir un certain contrôle que de voir North West potentiellement disparaître , a déclaré Richard Masson.

L’économiste de l'énergie et de l'environnement à l'Université de l'Alberta Andrew Leach a qualifié l'accord sur la raffinerie Sturgeon de cafouillage . Il dit que le gouvernement aurait dû intervenir une fois que les coûts de construction ont commencé à monter en flèche.

Au lieu de cela, en 2014, le gouvernement de l'époque a modifié les termes de l'accord et a commencé à prêter de l'argent au projet.

Andrew Leach pense que le vérificateur général de l'Alberta devrait examiner de plus près les décisions du gouvernement dans ce dossier et dans celui des pertes liées à l’annulation du pipeline Keystone XL.

Ce sont des milliards et des milliards et des milliards de dollars, a déclaré Andrew Leach. Des décisions risquées qui sont prises avec des garanties financières venant des contribuables.