Le train à grande fréquence entre Québec et Toronto deviendra réalité

Le gouvernement fédéral doit annoncer mardi matin la construction d’un nouveau corridor ferroviaire servant à faire passer un train à grande fréquence (TGF) qui desservirait certaines des plus grandes municipalités situées entre Québec et Toronto.

Une enveloppe de près de 500 millions de dollars sur six ans avait déjà été allouée à VIA Rail dans le budget fédéral déposé en avril afin d'amorcer des travaux d'infrastructure pour améliorer la fluidité à certains endroits du réseau. Le budget ne fixait cependant pas d'échéancier pour l'ensemble du projet.

Une annonce officielle aura lieu mardi à 9 h 30 à la gare de Québec.

Selon le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, qui a publié à ce sujet une vidéo sur les réseaux sociaux lundi, le gouvernement lancera le processus d'approvisionnement pour construire le tracé, qui devrait relier Québec à Montréal, Ottawa et Toronto.

Le ministre Alghabra doit aussi tenir une autre conférence de presse mardi après-midi à Trois-Rivières, ce qui laisse penser que le TGF passera effectivement par cette ville de Mauricie avant de se rendre à Montréal.

Selon un tracé préliminaire déjà rendu public par VIA Rail, on envisageait de faire passer le TGF notamment par l'aéroport Jean-Lesage de Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Smiths Falls, Peterborough et Toronto.

VIA Rail réclame depuis 2016 des voies dédiées dans ce corridor ferroviaire en raison des retards que lui causent les trains de marchandises, dont l’utilisation est en croissance. L’entreprise ferroviaire compte bâtir de nouvelles voies, mais aussi revitaliser des tronçons existants qui sont abandonnés ou peu utilisés.

Grâce à ces voies dédiées, les trains de passagers pourront rouler à leur vitesse maximale de 180 km/h. Ils sont limités actuellement à 160 km/h en raison du partage des voies avec les trains de marchandises.

Selon l'entreprise, le projet réduira le temps des trajets de 25 % pour les passagers.