Émilie Perreault et Monic Néron défendent La parfaite victime face aux critiques

Près d’une semaine après sa sortie dans les cinémas québécois, le documentaire La parfaite victime continue de susciter la polémique. Après des critiques soulevées ces derniers jours et une chronique publiée par Yves Boisvert dans La Presse samedi, les deux réalisatrices du film, Monic Néron et Émilie Perreault, ont pris la plume dans La Presse et sur Facebook.