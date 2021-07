1000 $ par jour à vie pour un couple de la Mauricie

Dès qu’elle a su qu’elle remportait le gros lot à la Grande Vie, Manon Corbeil a appelé son patron pour lui annoncer qu’elle prenait sa retraite sur-le-champ.

Manon et son partenaire Georges Dozios comptent gâter leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils veulent profiter pleinement de la retraite, notamment en passant plus de temps en famille.

En plus d’effectuer des placements, le couple prévoit faire l’achat d’une résidence secondaire, d’un véhicule neuf et d’une voiture ancienne afin de vivre pleinement sa passion pour les automobiles. Un voyage familial à Disney World est également prévu.