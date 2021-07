Décès de Richard Donner, réalisateur de Superman et de L’arme fatale

Richard Donner, qui a donné naissance au premier Superman en 1978, et qui a réalisé les quatre films L’arme fatale (The Lethal Weapon), est mort à Los Angeles. Il avait 91 ans.

Né en 1930 de son véritable nom Richard Donald Schwartzberg, le réalisateur est devenu célèbre avec le long métrage La malédiction, en 1976.

Une offre inédite à l'époque a suivi : un million de dollars pour réaliser Superman en 1978. Richard Donner a ainsi canalisé son amour du personnage dans la réalisation du film, tout en se heurtant sans cesse à la production sur ses besoins en effets spéciaux. Il s’agissait de convaincre le public qu'un superhéros pouvait vraiment voler.

Christopher Reeve dans le rôle de Superman en 1978 Photo : « Superman » 1978 / Richard Donner

Pour le rôle principal, Richard Donner a choisi Christopher Reeve, un acteur qui restera associé à Superman jusqu’à sa mort à l’âge de 50 ans, après être devenu tétraplégique.

Après Superman, Richard Donner a dirigé Richard Pryor dans Le jouet (The Toy) en 1982. Il s’agissait d’une reprise du film du réalisateur français Francis Veber. Puis, il a notamment réalisé les films Maverick et Complot mortel (Conspiracy Theory).

« L'arme fatale » de Richard Donner Photo : Warner Bros. Entertainment Canada Inc.

Richard Donner a également dirigé son acteur fétiche Mel Gibson ainsi que Danny Glover et Joe Pesci dans le film L’arme fatale ainsi que les trois longs métrages de la série.

L’hommage de Steven Spielberg

Le réalisateur a aussi réalisé le film d’aventures pour enfants devenu un classique, Les goonies (The Goonies) en 1985.

Le réalisateur et producteur américain Steven Spielberg Photo : Getty Images / Tristan Fewings

Steven Spielberg qui a produit le film, a écrit dans un communiqué que Dick avait une maîtrise si puissante de ses films, et était doué dans de nombreux genres. Faire partie de son cercle d'amis était comme passer du temps avec son entraîneur préféré, son professeur le plus intelligent, le plus féroce des motivateurs, l'ami le plus attachant, l'allié le plus fidèle, et bien sûr..., le plus grand Goonie de tous. C'était un enfant. Tout en cœur. Tout le temps. Je ne peux pas croire qu'il soit parti, mais son rire chaleureux restera avec moi pour toujours.

Richard Donner a également réalisé quelques épisodes de séries populaires comme La quatrième dimension (The Twilight Zone), Perry Mason, L'Île aux naufragés (Gilligan's Island), Les Mystères de l'Ouest (The Wild Wild West) et Kojak.

Si ses films ont obtenu diverses nominations aux Oscars, il ne l’a lui-même jamais été.