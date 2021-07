L’exposition Imagine Van Gogh débute mardi à Edmonton

Les visiteurs pourront être transportés et admirer 200 œuvres surdimensionnées de l’artiste. L’exposition se présente sur un fond de musique classique durant laquelle les toiles de l'artiste sont projetées sur des écrans de huit mètres de haut permettant d'observer tous les détails des tableaux.

Deux cents œuvres de Van Gogh sont présentées lors de l'exposition permettant d'y observer chaque coup de pinceau. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

On voit l'œuvre de Van Gogh dans une dimension gigantesque. On voit le travail développé multiplié par 5000[...] Vous ne pourriez jamais voir 200 tableaux de Van Gogh dans un musée, c’est impossible , explique Paul Dupont-Hébert, président des entreprises Tandem.

Selon lui, il s’agit d’une expérience pour toute la famille. Les enfants courent de joie. Les adultes sont apaisés, les plus vieux restent scotchés en regardant [les toiles défiler]. C’est magique, parce qu'on entre dans le rêve de Van Gogh , dit-il.

Il est également possible d'en apprendre davantage sur l’artiste grâce à des panneaux explicatifs bilingues.

Des panneaux explicatifs en anglais et en français sont affichés dès l'entrée de l'exposition. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

Un espace sécuritaire

Selon le vice-président au développement des Affaires du centre EXPO, Arlindo Gomes, l'espace est assez vaste pour assurer la sécurité des visiteurs.

Il affirme que le nombre de personnes admises est surveillé et qu’il est possible de respecter la distanciation physique. Les gens peuvent prendre le temps dont ils ont besoin pour faire le tour [...] La sécurité est vraiment notre priorité et nous encourageons le port du masque , dit-il.

L'exposition se tient à Edmonton jusqu'au 5 septembre.