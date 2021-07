Go Imago achète l'Auberge de jeunesse du Lac-Saint-Jean à Saint-Gédéon

Les nouveaux propriétaires comptent transformer le bâtiment patrimonial en un petit hôtel de trois chambres avec un café. Il s'agit d'un investissement d'un demi-million de dollars.

L'auberge de jeunesse était en vente depuis le mois de janvier, comme l'indiquait la page Facebook de l'établissement.

La copropriétaire de Go Imago, Martine Houde, a confiance de pouvoir répondre à la demande en matière de tourisme en plein coeur de Saint-Gédéon.

Il y a une demande d'hébergement qui est forte, étant donné que c'est pas mal un des points les plus prisés pour prendre le départ de la Véloroute des Bleuets, entre autres pour l'été, mais il y a aussi aussi la clientèle motoneigiste qui est non négligeable du côté du Lac-Saint-Jean. Et comme nous on est également propriétaire d'Imago Village dans les monts Valin, on croit vraiment que ce sera vraiment un autre beau point d'attache pour notre clientèle , a-t-elle envisagé.

Go Imago est aussi propriétaire du Bistro La Boca à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Ce commerce est aussi situé le long de la Véloroute.

Selon des informations de Michel Gaudreau