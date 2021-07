Un bilan positif de la pêche printanière au homard au Nouveau-Brunswick

C’est la journée malheureuse , affirme le capitaine Germain Landry, lundi, lors du rangement de ses casiers à homards. Après la saison, les pêcheurs entreposent leur matériel.

C'était une triste journée pour lui, mais elle clôt une pêche plutôt bonne.

Les prises nous autres c’était [la] moyenne, c’était bien… mais les prix étaient vraiment bons , s’exclame-t-il.

Selon l’Union des pêcheurs des Maritimes, les bilans sont très positifs en général dans la Péninsule acadienne, parfois même exceptionnels dans certains secteurs.

Caraquet, par contre, fait bande à part. Le capitaine Armand Mainville est beaucoup moins souriant au terme de sa saison.

Sur le quai, de nombreux pêcheurs comme lui ont eu plus de mal à capturer du homard.

Ça n’a pas été une saison comme celle qu’il y a partout ailleurs. On va dire comme on dit : ç'a été dur , explique Armand Mainville.

Quand tu compares tout le tour de nous autres, ils ont eu la vie beaucoup plus facile et les prises ont été beaucoup plus fortes que les nôtres.

Une citation de :Armand Mainville, capitaine de Caraquet