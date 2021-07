Léandre Bouchard ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo

C'est ce qu'il a annoncé lundi dans un message sur sa page Facebook.

Cyclisme Canada procédera à l'annonce officielle mardi à 11 h. Le Canada n'enverra qu'un représentant masculin pour cette épreuve.

Jude Dufour a dévoilé que la décision était connue depuis au moins le début du mois de juin. Il a même porté la décision en appel devant un juge, en vain.

Ce serait l'Ontarien Peter Disera qui aurait son billet pour Tokyo. Il aurait été sélectionné notamment pour une 6e place en Coupe du monde obtenue en 2019. Jude Dufour, de son côté, jugeait que les deux classements au palmarès des 20 meilleurs en Coupe du monde en mai de son protégé auraient dû avoir le dessus.

C'est sûr qu'on n'était pas d'accord avec la décision au départ. C'est clair que pour nous on pensait que ça avait fait une différence et on pensait qu'ils allaient prendre des résultats contemporains et non des résultats qui dataient pratiquement d'il y a deux ans , a-t-il déploré. Il a prétendu que Cyclisme Canada a conservé les résultats de 2019, car initialement les Jeux devaient se dérouler en 2020. Ils ont été retardés en raison de la pandémie de COVID-19.

Léandre Bouchard occupe actuellement le 50e rang au classement mondial, loin devant Disera au 100e rang. Il a été nommé en tant que substitut. Selon Jude Dufour, il visait une place parmi les 12 premiers à Tokyo.

L'entraîneur de l'Almatois déplore que le choix se fasse par un comité et des critères. C'est quand même une des rares nations à avoir agi de cette façon-là, puis je crois que du côté féminin il y a eu également un appel. Sur trois sélections de Cyclisme Canada, il y a eu deux appels. Pas sûr que c'est une grande réussite au niveau de l'ébauche des critères , a-t-il ironisé.

Avec la non-sélection la semaine dernière du judoka Antoine Bouchard, il semble bien que le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne soit pas représenté cette année aux Jeux olympiques. Les deux Bouchard avaient été de la partie à Rio en 2016.

Léandre Bouchard devrait prendre le départ à la Coupe Canada de Saint-Félicien samedi. Il peut maintenant bénéficier des nouvelles règles de retour au Canada, car il a eu ses deux doses de vaccin. Il a pris part à une coupe du monde en France en fin de semaine dernière. Il vise désormais de bien performer aux Championnats du monde à la fin d'août.