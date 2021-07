On paie un peu le prix de ce qui s'est passé avec la pandémie , a indiqué le ministre Dubé.

À bout de souffle, le personnel médical a impérativement besoin de refaire ses forces en vue de l'automne prochain, a-t-il dit, évoquant des choix difficiles .

Lorsqu'on a pris la décision de donner au personnel leurs vacances – qui étaient pleinement méritées –, on savait qu'il y aurait des effets négatifs à ça, et on le vit en ce moment , a-t-il reconnu.

Mais, en ce moment, je pense qu'il était prioritaire de donner un repos à notre personnel. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Il a par ailleurs prévenu que ce serait un dur été lorsque les employés du système de la santé reviendraient en poste.

En attendant, les congés du personnel, ajoutés à la surcharge de travail causée par la COVID-19, ont des effets sur les salles d'urgence et aussi sur le rattrapage des chirurgies annulées durant la pandémie, a-t-il précisé.

Le cas d'Anne Mainville, une femme de Gatineau, contrainte, selon sa famille, à se coucher plusieurs heures sur le plancher de l’Hôpital de Hull même si elle se tordait de douleur parce qu'il n'y avait pas de civière disponible, a mis en lumière de façon criante le problème de débordement des urgences.

Présentement, les salles d'urgence des sept établissements de la province qui présentent les taux d'occupation les plus élevés sont occupées au moins à 148 % de leurs capacités. Des statistiques qui grimpent à 169 % et 172 % dans le cas des hôpitaux de Saint-Eustache, dans les Laurentides, et Pierre-Le Gardeur, dans Lanaudière, et même à 206 % dans celui de l'Hôpital du Suroît, en Montérégie.

Au cours de la fin de semaine, les Montréalais se sont fait demander d'éviter autant que possible les urgences des hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini, tous deux situés dans l'est de l'île.

Les deux établissements avaient alors pratiquement atteint leur capacité maximale , principalement en raison du manque de personnel, a reconnu le ministre Dubé au cours d'une conférence de presse sur l'agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital Santa Cabrini.

À la fin du mois dernier, on apprenait que les heures de l'urgence de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, seraient limitées au cours de l'été. L'urgence de l'Hôpital de Gatineau, elle, a carrément fermé.

Une situation inédite

Ce n'est pas du jamais-vu, mais c'est du jamais-vu au mois de juillet , a commenté le Dr Gilbert Boucher, urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec.

C'est engorgé dans toutes les salles d'urgence au Québec, les salles d'attente sont pleines, on manque de personnel, on manque d'infirmières. Malheureusement, on est obligé de s'occuper des plus malades. Et on l'a vu à Gatineau, un bris de service, c'est vraiment terrible pour la population [...] et on a peur que ça arrive dans d'autres centres hospitaliers , a-t-il dit en entrevue à ICI RDI.

Il attribue la situation non seulement aux vacances du personnel de l'urgence, mais aussi à la fermeture de lits. Il n'y a pas juste les gens de l'urgence qui ont besoin de vacances, il y a les gens sur les étages , dit-il, abondant dans le sens du ministre Dubé et prévoyant un automne difficile . Il faut recharger nos batteries parce qu'on est en train de perdre trop de joueurs dans notre système en ce moment , ajoute-t-il.

Il y a encore des gens qui ont des doubles [quarts de travail]. Ils rentrent le matin, ils ne savent pas quand ils vont revenir [chez eux] le soir. On ne peut pas se permettre de [presser] le citron encore. Une citation de :Dr Gilbert Boucher, urgentologue

Commentant le cas de la patiente de Gatineau, qui est morte quelques jours plus tard, l'urgentologue déplore un événement extrêmement malheureux .

La situation est plus facile à gérer quand il n'y a que cinq patients qui attendent , dit-il. Mais quand on en a 50 et 60, comment trouver celui dans ceux-là [dont l'état] va peut-être [se] détériorer? , demande-t-il.

Malheureusement, les études le démontrent, l'engorgement des urgences est associé à une augmentation de la mortalité , indique-t-il.

Une situation qui durera des mois

Les débordements dans les urgences du Québec vont durer encore quelques mois, a averti Christian Dubé.

Pour pallier ces difficultés, il a évoqué la possibilité d'utiliser les cliniques privées et la possibilité de créer des corridors de services en jumelant deux hôpitaux et leur personnel.

Il faudrait que le ministère trouve un moyen pour garder nos gens dans les hôpitaux , ajoute de son côté le Dr Boucher, qui déplore le départ d'infirmières vers d'autres lieux de travail.

Le ministre mise aussi pour sa part sur l'accélération de la campagne de vaccination qui devrait bientôt permettre aux vaccinateurs de réintégrer leurs anciennes fonctions dans le réseau ou d'aller prêter main-forte là où les besoins sont les plus criants. Il pense notamment aux 20 000 personnes qui ont répondu à l'appel de Je contribue!

Malgré le taux d'occupation élevé des urgences, le Dr Boucher incite ceux qui présentent un problème de santé grave, comme une crise cardiaque, à venir à l'urgence. Il faut venir nous consulter, ne restez pas à la maison en disant : “Les urgences sont pleines”. On va s'occuper de vous , assure-t-il.