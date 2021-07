Un homme de la Nouvelle-Écosse coupable du meurtre d’Émilie Maheu, de l’est ontarien

Un homme de la Nouvelle-Écosse a été reconnu coupable du meurtre au premier degré, en 2018, de son ancienne compagne et mère de son enfant, Émilie Maheu, dans l'est de l'Ontario.

Brandon Smeltzer de Bayside, en Nouvelle-Écosse, a conduit de sa province jusqu’en Ontario avec un fusil de chasse dans le coffre de sa voiture dans le but de tuer Émilie Maheu, a déclaré la juge Laurie Lacelle, qui a rendu son jugement lundi.

Émilie Maheu, âgée de 26 ans au moment des faits, a été vue pour la dernière fois le 11 octobre 2018, à 13 h, alors qu'elle quittait son emploi dans un cabinet chiropratique à Alexandria, dans l’est ontarien. Son corps a finalement été retrouvé dans un champ de maïs, dans le secteur de Glengarry, deux jours plus tard, le 13 octobre.

Jalousie et colère

La juge Lacelle a expliqué que M. Smeltzer a déclaré à la police avoir décidé de tuer Mme Maheu lorsqu'il s'est réveillé, un jour d'octobre 2018. Il a raconté que sa décision était motivée par la jalousie et la colère, Mme Maheu ayant mis fin à leur relation, obtenu la garde de leur enfant et entrepris une nouvelle relation.

Des fleurs laissées en souvenir d'Émilie Maheu, lors d'une commémoration publique, en 2018 (Archives). Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Le tribunal a appris que M. Smeltzer était en possession d’un cellulaire prépayé au lieu de son appareil personnel au moment des faits, et qu’il a retiré ses plaques d'immatriculation lorsqu'il a traversé la frontière Québec-Ontario.

La défense a fait valoir que M. Smeltzer a craqué à un moment donné pendant le trajet et que le meurtre avait eu lieu sur le moment. Un argument que la juge Lacelle a rejeté.

La juge a estimé que les explications de M. Smeltzer concernant le fusil de chasse, le téléphone prépayé et le retrait de ses plaques d'immatriculation, selon lesquelles il prévoyait faire de la contrebande de cigarettes dans la région de Montréal, étaient truffées d'incohérences, notamment parce qu'il avait retiré ses plaques d'immatriculation en Ontario et non au Québec.

La peine de M. Smeltzer devrait être connue le 5 août prochain.

D'après les informations de CBC News