Cabaret-théâtre : un metteur en scène réclame les mêmes règles qu'au restaurant

Depuis le passage de la province en zone verte, les restaurants peuvent accueillir des tablées comprenant 10 personnes de 3 résidences différentes. Un tel groupe ne peut cependant pas assister à une pièce dans un cabaret-théâtre, puisque seuls les résidents d’une même adresse peuvent être assis à la même table. Raymond Cloutier, qui produit, met en scène et loue actuellement la salle Alec et Gérard Pelletier à Sutton, s’explique mal ces incongruités.

On est dans un petit cabaret théâtre. On se demande pourquoi on ne pourrait pas, comme dans les restaurants, mettre trois bulles autour de cette table-là. Surtout que les gens regardent vers l’avant et ne parlent pas, on espère, pendant le spectacle , souligne-t-il.

Ils ne rient pas, ne chantent pas et ne sont pas en face à face de chaque côté de la table. On pourrait, si nous avions le même statut, les mêmes règles qu’un restaurant, on pourrait augmenter la capacité de la salle de capacité importante , ajoute-t-il.

Pour nous, ça nous amènerait des revenus qui permettraient de respirer un peu, parce que là, on va étouffer si on continue comme ça [...] On aimerait qu’il n’y ait pas deux poids, deux mesures, c’est tout. Une citation de :Raymond Cloutier, producteur et metteur en scène

La salle Alec et Gérard Pelletier peut accueillir jusqu'à 120 personnes. Photo : Radio-Canada

46 contre 120 personnes

Le site Internet du gouvernement du Québec indique qu’en zone verte, les salles de spectacle doivent maintenir une distanciation de 1,5 mètre latérale entre les personnes qui ne résident pas à une même adresse . Les restaurants, eux, peuvent accueillir un maximum de 10 personnes par table ou les occupants de 3 résidences .

En suivant les règles sanitaires en vigueur, la salle Alec et Gérard Pelletier peut accueillir 46 personnes, indique M. Cloutier. En temps normal, elle peut en contenir 107 avec des tables, et 120 sans le mobilier. Il estime qu’il pourrait augmenter sa capacité à 60 personnes par représentation si le cabaret-théâtre bénéficiait des mêmes règles que les restaurants.

Cet ajout lui permettrait aussi de gagner environ 15 000 $ de plus. C’est vraiment difficile pour nous, ce manque à gagner , remarque Raymond Cloutier.