Des membres de Premières Nations demandent que cessent les incendies des églises

Des membres de Premières Nations et des survivants de pensionnats pour Autochtones demandent que cessent les feux qui détruisent des églises à travers la Colombie-Britannique depuis les découvertes des tombes non marquées à Kamloops , Marieval et Lower Kooteney .

Jean Allen Riley est une survivante de la rafle des années 60 et la fille d’un survivant des pensionnats pour Autochtones. Selon elle, ces incendies ne font qu'augmenter la douleur des Premières Nations tout en contribuant à une escalade de la violence.

Ce n’est pas la manière de faire des Autochtones. Nous ne répandons pas la haine. Nous ne détruisons pas les lieux de culte d’autrui , dit-elle.

Elle s’inquiète de voir le phénomène se répandre ailleurs au Canada et assure que la destruction de ces églises n’est pas un moyen de se montrer solidaire envers les Premières Nations.

Si vous voulez être solidaire, soyez en deuil avec nous pour tous les restes d’enfants qui sont retrouvés. Une citation de :Jean Allen Riley

Cheryle Gunargie O’Sullivan, elle-même survivante d’un pensionnat pour Autochtones, demande aussi à ce que les églises ne soient plus la cible des flammes.

C’est contre-productif et ça doit cesser. Nous avons besoin de concentrer notre énergie à ramener les enfants qui doivent encore être trouvés , soutient-elle en ajoutant que ces feux nuisent à rétablir les relations des Premières Nations avec la religion.

Et ça ne ramènera personne , indique de son côté Jessie Malcom, survivante d’un pensionnat au Yukon.

Plus tôt lundi, le premier ministre Justin Trudeau a encore une fois condamné les attaques perpétrées sur les églises en indiquant qu’il ne s’agissait pas de la voie à suivre .

C’est honteux et ça empêche les gens d’aller chercher du réconfort en temps de deuil lorsque leurs lieux de culte ont été vandalisés ou incendiés , dit-il.

Des incendies toujours suspects

Le responsable des communications de la Gendarmerie royale du Canada, le sergent Chris Manseau, confirme que les six incendies qui ont eu lieu depuis le 21 juin en Colombie-Britannique font toujours l’objet d’une enquête.

En ce moment, on considère encore tous les feux comme étant suspects et on cherche à déterminer un lien entre tous les feux. Une citation de :Sergent Chris Manseau, Gendarmerie royale du Canada

Le matin du 21 juin, l’église Sacred Heart, située sur les terres de la Première Nation de Penticton, avait été ravagée par des flammes et, quelques heures plus tard, un feu s'était également déclaré dans l'église Saint-Gregory située à Oliver, sur les terres de la communauté autochtone d'Osoyoos.

Quelques jours plus tard, les églises Chopaka et Sainte-Anne, situées respectivement sur les terres des nations autochtones de Lower Similkameen et Upper Similkameen ont aussi été réduites en cendre.

Un incendie a détruit l'église Chopaka sur les terres de la communauté de Lower Similkameen, le 26 juin. Photo : Offert par le Chef Keith Crow

Plus récemment, le 1er juillet, l’église anglicane située sur les terres de la Première Nation Gitwangak, près de New Hazelton, a été incendiée pour la seconde fois en quelques jours.

Cette fois, la destruction de l'église était complète.

Le même jour, un incendie s’est déclaré dans une église anglicane de Tofino et a endommagé un mur, mais a pu être éteint avant de faire plus de dommages.

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , tous les agents sont au courant de la situation, mais qu'elle n'a pas les moyens d'augmenter sa présence devant chaque lieu de culte de la province.

Il y a trop d'églises et beaucoup de nos policiers travaillent à Fairy Creek ou à Lytton alors ça prendrait trop de policiers pour les stationner à chaque église , souligne le sergent Manseau.

Avec des informations de Mélinda Trochu et de Darren Major