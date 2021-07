Hausse du nombre de noyades à Montréal et à Laval en juin

Urgences-Santé est intervenue 20 fois lors de noyades en juin à Montréal et à Laval, contre quatre fois en juin 2020. En juin 2019, elle avait dénombré 12 interventions de ce type. Les noyades que comptabilise Urgences-Santé sont cependant uniquement celles ayant mené à un appel au 911.

Une noyade peut se produire en une fraction de seconde , rappelle Urgences-Santé qui recommande de toujours être attentif lorsqu'on se trouve près d'une surface d'eau .

Pour sa part, Raynald Hawkins, de la Société de sauvetage du Québec, craint également un bilan de noyades élevé encore cette année en raison de la météo clémente et de la popularité croissante des sports liés à l’eau, due en partie à la pandémie et aux barrières qu’elle met aux voyages.

On n’a jamais vendu autant de piscines, d'équipement de sports nautiques, de seadoo, d’embarcations. Et quand il fait chaud, les gens veulent se retrouver près de l’eau , constate le directeur général de la Société, Raynald Hawkins.

La Société de sauvetage tient des statistiques sur les noyades survenues au Québec chaque année. Elle le fait d’abord de façon non officielle, en recensant les noyades dont on parle dans les médias, puis complète ensuite les chiffres obtenus en colligeant les données officielles contenues dans les rapports du coroner.

Malheureusement, en raison de la COVID-19, ses dernières statistiques officielles ont un peu de retard et datent de 2017.

Mais, selon son recensement non officiel, en date du 5 juillet, 31 noyades ont eu lieu en 2021.

En comparaison, 38 noyades avaient eu lieu à pareille date en 2020, 95 pour l’ensemble de l’année. C’est 36 de plus que pour toute l’année 2019 , fait remarquer M. Hawkins. Et 15 de plus que la moyenne annuelle des 10 dernières années .

La plupart des personnes noyées en 2020 l’ont été dans des cours d'eau, note-t-il, soit près de 80. Onze autres ont perdu la vie dans des piscines.

Par ailleurs, 31 de ces noyades sont associées à un sport nautique. La plupart des victimes, 27 dans ce cas, ne portaient pas de veste de sauvetage.

Savez-vous pourquoi les gens ne portent pas leur veste de flottaison? Parce qu’ils disent qu’ils n’ont pas l’intention de tomber à l’eau. Mais il peut arriver lorsqu’on chute d’une embarcation qu’on tombe inconscient. À ce moment-là, on ne peut rien faire pour se sauver , s’exclame M. Hawkins.

Il souligne également que l’une des premières règles de sécurité à observer lorsqu’on entre en contact avec l’eau est de ne pas être seul. L’an dernier, la moitié des personnes qui se sont noyées n’étaient pas accompagnées.

Il ne faut jamais être seul. Peu importe que ce soit pour une baignade ou un sport nautique , dit M. Hawkins.

Urgences-Santé souligne de son côté l'importance pour les simples citoyens de maîtriser la réanimation cardiorespiratoire pour pouvoir, en cas de noyade, commencer des manœuvres de réanimation avant l'arrivée des ambulanciers.

La rapidité à laquelle une personne reçoit des manœuvres de réanimation peut être déterminante pour sa survie, car une victime d'arrêt cardiaque perd jusqu'à 10 % de chance de survie par minute lorsque rien n'est tenté pour la sauver , indique le service d'intervention d'urgence.

Donner des outils aux enfants

Si autant les adultes que les enfants devraient être accompagnés lors d'une baignade, les enfants nécessitent évidemment plus de supervision. Un adulte devrait idéalement en tout temps être de surveillance quand ils se baignent.

Pas de télétravail, pas de jardinage. Et lors d’une fête, un seul adulte devrait être désigné pour surveiller les enfants. Car dans ces occasions, tout le monde pense que ce sont les autres qui surveillent , affirme Raynald Hawkins.

M. Hawkins déplore que les plus jeunes n’aient pas eu accès à des cours de natation depuis l’an passé en raison de la pandémie.

La Société de sauvetage du Québec offre des cours financés par le ministère de l’Éducation qui sont destinés aux jeunes de troisième et quatrième année. Ces cours visent à enseigner aux élèves des écoles qui en font la demande les habiletés de base nécessaires pour survivre à une chute inattendue en eau profonde.

En 2019, 20 000 jeunes ont reçu la formation. Raynald Hawkins souhaite que ces formations puissent reprendre sous peu et rejoindre dans quelques années les 94 000 élèves québécois de troisième année.