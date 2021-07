C’est ce qu’a rappelé le directeur de la campagne de vaccination régionale, Marc Thibeault, au cours d’une entrevue accordée à l’émission Place publique, lundi après-midi.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a annoncé que dès mardi, les personnes qui souhaitent obtenir leur deuxième dose de vaccin plus rapidement pourront prendre rendez-vous.

La meilleure protection pour la personne, c’est 56 jours. Mais si on veut protéger notre société avec l’immunité communautaire, le délai de 28 jours est possible , a indiqué Marc Thibeault, qui occupe également le poste de directeur général adjoint au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Marc Thibeault a rappelé que le délai raccourci offre une plus grande liberté et flexibilité aux gens pour se faire vacciner .

Les Saguenéens et les Jeannois qui décident de se faire vacciner une seconde fois dans un délai d’un mois recevront des informations au sujet de la protection maximale et devront donc accepter de recevoir le vaccin en toute connaissance de cause.

2,2 millions de doses dans les frigos

Selon les données publiées par la santé publique du Québec, 10,9 millions de doses ont été reçues depuis le début de la campagne de vaccination provinciale amorcée en mars. Au 4 juillet, 8,7 millions de ces doses avaient été administrées. C’est donc dire qu’environ 2,2 millions de doses sont toujours entreposées dans des réfrigérateurs ou des congélateurs.

Lundi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’a recensé aucun nouveau cas de COVID-19, pour la 3e journée consécutive. Le directeur de la campagne se réjouit de voir que 32,6 % des Saguenéens et des Jeannois admissibles au vaccin ont reçu deux doses. La tranche d’âge des 18-29 ans demeure cependant celle où le taux de vaccination est le moins élevé, à 72 %. À l’inverse, les 12 à 17 ans ont été nombreux à se faire vacciner. Le taux atteint 88 %.

Cette portion de la population a répondu de façon exceptionnelle. C’est vraiment extraordinaire que cette population-là ait répondu à l’appel , a ajouté Marc Thibeault.

Les personnes qui ont déjà contracté la COVID-19 peuvent se limiter à une seule dose. Ceci dit, si certaines d'entre elles souhaite se prévaloir d'un deuxième dose, il leur sera possible de le faire, a indiqué Marc Thibeault.

Enfin, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux régional souhaite continuer sa campagne de vaccination mobile, comme celle déployée vendredi soir sur la Zone portuaire de Chicoutimi, avant le match du Canadien présenté sur écran géant.

D’ici quelques heures ou quelques jours, on va vous présenter un calendrier. Un va aller dans les centres-villes, on va regarder également s’il n’y a pas d’autres événements importants dans les secteurs , conclut le directeur.