Une centaine de pompiers de l’est du pays prêtent main-forte à la Colombie-Britannique

La centaine de pompiers de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick qui arrivent en Colombie-Britannique vont être envoyés dans l’Intérieur de la province où d'importants feux de forêt brûlent depuis plusieurs jours, selon BC Wildfire, le service de gestion des incendies.

Une quarantaine de pompiers ont également quitté le Québec lundi en direction de la Colombie-Britannique. Ils prêteront aussi main-forte aux pompiers qui combattent près de 200 brasiers.

Les pompiers québécois ne savent pas précisément où ils seront déployés, mais seront dans la province pour au moins 14 jours.

Plus de 300 militaires et un certain nombre d'avions sont aussi rassemblés à Edmonton pour répondre aux demandes d'assistance.

Un retour à Lytton

L'ordre d'évacuation est toujours en place à Lytton où un feu a détruit la majorité du village. Photo : offert par Rachael Zimmerman

Des résidents du village de Lytton et ses environs décimés par les flammes pourront retourner voir la localité dès que la situation sera sécuritaire, affirment les autorités locales.

Le District régional Thompson-Nicola organisera des visites en autocar pour que les résidents puissent constater les dégâts de leurs propres yeux depuis que l’incendie du 30 juin a tué deux personnes.

D'après des informations de CBC, la Presse canadienne et Valérie Gamache