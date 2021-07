Les concerts sur l’eau d’Angèle Dubeau sont de retour

Il est souligné que c’est la grande popularité de cette initiative prise l’été dernier pour respecter les consignes de la santé publique en matière de distanciation qui la pousse à répéter l’expérience.

La violonniste Angèle Dubeau offrira cette prestation sur un quai sur l’eau avec 9 musiciennes de La Pietà. C’est elle qui avait imaginé ce type de concert qui s’est donné dans le cadre de la Fête de la musique de Tremblant, dont elle est la fondatrice.

J’ai organisé beaucoup de spectacles dans ma vie, et ça a été l’un des plus compliqués. Il a fallu bâtir deux scènes sur l’eau et y amener l’électricité, sans compter le financement et [le fait de] devoir convaincre la Ville de le faire. Mais ça a été un gros hit , expliquait François Mario Labbé, président d'Analekta et coproducteur de la Fête de la musique, le printemps dernier.

Les concerts se tiendront le 24 juillet sur le lac du Tremblant et le 25 juillet sur le lac Mercier, à 16 h.

L’organisation précise que seules les personnes résidentes riveraines des lacs pourront y assister à bord d’une embarcation motorisée. Celles qui voudraient y assister dans un autre type d’embarcation devront la mettre à l’eau dans les descentes autorisées. Le nombre d’embarcations pourrait aussi être limité afin de respecter les consignes de la santé publique.