Première pelletée de terre pour la future maison des aînés à Rivière-au-Renard

L'entreprise Habitat Construction de Matane a décroché le contrat de construction de ce nouvel édifice avec vue sur la mer, qui sera situé sur le boulevard Renard Ouest.

Après la rituelle pelletée de terre, à laquelle ont assisté le maire de Gaspé Daniel Côté, la députée Méganne Perry-Mélançon de même que Chantal Duguay, présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie, Marguerite Blais s'est dite fière du fait que son gouvernement investisse dans des constructions de qualité pour les aînés.

La ministre Marguerite Blais n'était pas peu fière de venir faire cette annonce en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Ce qu’on construit, c’est pour 75 ans, 100 ans! Donc on prend les meilleurs matériaux possibles et on s’organise pour faire des chambres spacieuses , a-t-elle mentionné.

Quarante-huit places seront disponibles. La maison sera divisée en 4 unités de 12 chambres. Les aînés disposeront de 24 places alors que des adultes ayant des problèmes spécifiques se partageront les 24 autres.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, y voit une solution pour régler en partie le problème de la pénurie de logements sur son territoire.

L'affiche représentant le futur bâtiment Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Il y a 48 places et ces gens-là habitent actuellement quelque part. Donc ça va libérer des logements pour des travailleurs tout en répondant à un besoin pour nos aînés , a-t-il indiqué.

La présidente du Centre de santé et de services sociaux de la Gaspésie CISSS CISSS , Chantal Duguay, a remercié Mme Blais et l’a décrite comme une femme qui remplit ses promesses.

Les travaux débuteront au mois d'août cette année et la livraison est prévue pour l'automne 2022.

Plus d'espace, des chambres plus spacieuses et des horaires plus flexibles, c'est ce que promet la ministre Blais avec ce grand projet de 2,4 milliards de la CAQ.

D'ici l'été prochain, le gouvernement souhaite construire 2600 nouvelles places un peu partout au Québec.

Avec les informations de Marguerite Morin