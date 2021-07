Planche à pagaie : un drame évité rappelle les règles de sécurité

Une histoire qui aurait pu mal tourner vendredi , alors qu'un adolescent parti en planche à pagaie était recherché sur le lac Saint-Jean, a rappelé l'importance de suivre les règles de sécurité entourant ce sport de plus en plus populaire.

Marie-Ève Grenon a craint pour la vie de son fils vendredi. À l'occasion de la dernière journée des vacances familiales au Lac-Saint-Jean, Jacob a profité de la belle température pour aller faire de la planche à pagaie. Le bel après-midi a cependant failli tourner au cauchemar.

À cause des vagues, il est tombé du paddle, il avait perdu sa pagaie, a raconté la mère lundi. Il a a essayé de nager vers le bord, mais il n'a pas été capable. Il a essayé de s'installer sur son paddle, de nager avec ses bras. Il a essayé de nager à côté, il n'a pas été capable non plus. Il va bien, les jeunes sont très résilients, lui il est surtout heureux d'avoir été retrouvé. Maintenant, il se dit que ça va être une histoire à raconter.

À première vue, la planche à pagaie semble être un sport sécuritaire, mais cette activité nautique comporte son lot de risques, explique Jean-François Tremblay, propriétaire de Reptil, une entreprise régionale qui fabrique des planches à pagaie. C'est relié à l'ambiance, c'est l'fun, c'est relax, il n'y a pas de moteur. Ce n'est pas non plus un sport qui est extrêmement physique. Les gens ne pensent pas aux risques que ça peut apporter. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre tous les équipements nécessaires pour faire de la planche , a-t-il prévenu.

Le vêtement de flottaison individuel (VFI) est obligatoire. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Il existe ainsi des mesures de sécurité, rendues obligatoires par Transports Canada, pour assurer une activité agréable en tenant compte des risques potentiels.

C'est important que tous les clients portent leur vêtement de flottaison individuel (VFI), que tous les clients aient un sifflet si jamais il y a une urgence ou quoi que ce soit , a indiqué Arianne Paradis d'Équinox aventure, qui offre la location de planches à pagaie.

De plus, si une personne ne porte pas le VFIvêtement de flottaison individuel et le laisse sur la planche, il faut une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 mètres. Une lampe de poche doit être aussi accessible le soir ou la nuit ou lorsque la visibilité est réduite.

D'après un reportage de Kenza Chafik