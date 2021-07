Plus de vaccins sans rendez-vous pour les 1res et 2es doses

La santé publique régionale rehausse le nombre de doses de vaccin sans rendez-vous dans ses sites pour les premières et secondes doses.

La santé publique offre jusqu’à 1200 doses sans rendez-vous à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières lundi pour les personnes qui désirent recevoir une première ou une seconde injection d’un vaccin. Les personnes de 12 ans et plus sont admissibles.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) indique que la vaccination de la seconde dose sera possible sans rendez-vous chaque lundi dans les cliniques de Trois-Rivières, Drummondville et La Tuque.

À Shawinigan et Victoriaville, il est également possible de se présenter sans rendez-vous en tout temps pour recevoir une seconde dose de vaccin.

Les personnes qui préfèrent prendre rendez-vous peuvent toujours procéder de cette façon.

De plus, le délai entre les deux doses passera de huit semaines à quatre dès mardi, a annoncé la santé publique provinciale. D’ailleurs, depuis le 29 juin, une personne qui a reçu le vaccin de Pfizer ou d'AstraZeneca en première dose pourrait choisir de recevoir le vaccin Moderna en seconde dose.

Inciter les jeunes à la vaccination

La santé publique encourage les jeunes à se faire vacciner. À l’heure actuelle, seulement 61 % des 18 à 29 ans et 64 % des 30 à 39 ans ont reçu une première dose dans la région. À titre comparatif, environ 68 % des 18-29 ans ont reçu une première dose de vaccin à l’échelle de la province.

Les jeunes pensent aussi, une fois qu’ils ont eu la COVID-19, qu’ils sont immunisés, alors qu’on sait très bien que des personnes l’ayant déjà eue peuvent la [contracter] à nouveau. Le fait aussi que c’est l’été, c’est le beau temps [...] [les jeunes] ne sont plus à l’école et ceux ayant des activités familiales, ce qui fait en sorte que c’est peut-être un peu plus difficile d’avoir des rendez-vous , explique la Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique régionale.

Elle ajoute que les jeunes sont moins craintifs à l’idée d’être infectés à la COVID-19 à cause de la baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens et d’hospitalisations.

La Dre Godi encourage les étudiants à préparer leur retour à l’école à l’automne en se faisant vacciner, de sorte que les classes aient lieu en personne.

De son côté, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) suit de près le taux de vaccination des 18-29 ans en vue de la rentrée scolaire automnale le 8 septembre. L’institution se conforme aux directives que dicte le gouvernement. Pour l’instant, le retour des classes en personne à 100 % sera possible si 75 % des 18 à 29 ans ont reçu deux doses de vaccin.

À l’heure actuelle, entre 25 et 30 % des activités de formation se déroulent en personne à l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières . Le restant se fait en formule hybride ou en ligne, selon un porte-parole de l’université.

Au 4 juillet, 528 441 doses de vaccin ont été administrées, dont 369 311 premières doses et 159 130 deuxièmes doses. La population ayant reçu une dose atteint 70,6 % et celle ayant deux doses, 30,4 %.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin