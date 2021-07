Les Jardins à Fleur de peau lancent leur 15e saison

Depuis 2007, près de 1000 visiteurs par été s’invitent sur le terrain des artistes Francyne Plante et Jacques Pelletier, sur les berges du lac Blouin. Sculptures, plantes, bonsaïs, poèmes et vitraux se côtoient sur 45 000 pieds carrés, dans un univers à saveur orientale.

Les Jardins à fleur de peau, à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

À travers nos voyages, nous avons toujours été attirés par les routes des arts et les jardins, souligne Francyne Plante. J’avais cette vision quand j’ai bâti la maison en 1995 et ça s’est développé quand Jacques est venu vivre ici et qu’il a amené son jardin de bonsaïs. On était embryonnaires, mais les gens nous disaient qu’on devrait partager ça avec le public. On s’est dit qu‘on n’était pas plus fous qu’ailleurs et que nous avions nous aussi dans la région de belles choses à montrer.

Le projet s’est développé au fil des années pour y intégrer de nouvelles oeuvres et plusieurs formes d’art. Même si les inspirations orientales sont évidentes sur le site, les deux artistes ont voulu créer un jardin à leur image et permettre aux visiteurs d’y vivre des émotions, dans une atmosphère zen qui favorise le repos et la réflexion.

Francyne Plante et Jacques Pelletier, artistes et copropriétaires des Jardins à fleur de peau. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

On ne voulait pas copier des concepts chinois ou japonais, mais bien les actualiser, précise la copropriétaire. Pour nous, le concept du feng shui est super intéressant et on l’a utilisé. Des gens nous demandent aussi s’il y a un sens pour les visites. Je dis toujours qu’il n’y a personne qui te met des flèches dans vie et c’est bâti à cette image. Tu choisis à droite ou à gauche, c’est ça la vie. Tu as des choix à faire. C’est une philosophie très ancrée sur la pleine conscience.

On retrouve plusieurs oeuvres variées et diverses formes d'art aux Jardins à fleur de peau. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour les deux artistes valdoriens, le contact avec les visiteurs est tout aussi important que le contact avec la nature.

C’est incroyable le plat que ça nous donne à manger, image Francyne Plante. Comme artistes, on se nourrit aussi de la reconnaissance des gens. Ça devient une expérience riche au niveau humain. Au-delà des sculptures et des fleurs sur le site, on retrouve énormément de poésie et ça va droit au coeur des gens.

On sent que le site développe la sensibilité chez les gens, renchérit Jacques Pelletier. Ça arrive que des visiteurs nous tombent dans les bras pour pleurer. On dirait que c’est comme une sorte de guérison pour eux. Je n’aurais jamais pensé que ça pourrait arriver.

Les artistes se sont inspirés du concept de feng shui pour créer leur jardin. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En plus d’accueillir des touristes de partout dans le monde, les Jardins à fleur de peau sont devenus, au fil des années, un site prisé pour des groupes communautaires, des groupes d’employés, des séances photos et même des célébrations de mariage.

Avec la COVID-19 qui a frappé fort sur l’industrie touristique depuis l’été 2020, Francyne Plante et Jacques Pelletier espèrent que la population de la région sera au rendez-vous cet été.