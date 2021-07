Charlotte Cardin annonce des dates de concert au Québec

Elle se produira au MTelus les 7 et 8 janvier, en plus des 4 et 5 février 2022. Les 25 et 26 février, l’artiste sera à l’Impérial Bell, à Québec. La prévente des billets pour les spectacles de Montréal et de Québec se tiendra dès mardi à 10 h.

Cet été, les 31 juillet et 1er août, Charlotte Cardin donnera des spectacles à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Les billets seront en vente le 9 juillet à compter de 10 h.