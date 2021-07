Les personnes racisées ont été plus durement touchées par la 3e vague au Manitoba

De nouvelles données de la santé publique du Manitoba montrent que lors de la troisième vague, les groupes racisés ont subi des conséquences de la COVID-19 plus graves que les personnes blanches.

Quand on parle du nombre de cas de COVID-19, le fossé entre toutes les communautés racisées et les personnes qui s’identifient comme blanches s’est creusé depuis décembre , a expliqué la médecin en chef de l’équipe de coordination de la réponse à la pandémie de COVID-19, Marcia Anderson, lors d’une conférence de presse lundi.

Au plus fort de la deuxième vague, le 20 novembre, le Manitoba comptait 3884 cas mensuels parmi des personnes blanches et 3824 cas mensuels parmi des personnes racisées.

Mais comme les Blancs représentent 64 % de la population manitobaine, ces données montrent qu'il existait déjà une surreprésentation des personnes racisées parmi les cas de COVID-19.

Au plus fort de la 3e vague, le 21 mai, le Manitoba comptait 3271 cas mensuels parmi des personnes blanches et 5992 cas mensuels parmi des personnes racisées.

La surreprésentation s’étend aux conséquences graves de la COVID-19. En se basant sur la taille de la population, environ deux fois plus d’hospitalisations qu’attendu ont été constatées parmi les personnes de communautés racisées , indique la Dre Marcia Anderson.

Le taux d’hospitalisation des personnes racisées était de 3,5 fois plus élevé que celui des personnes blanches.

La vaccination basée sur l’âge remise en question

Selon le rapport présenté par la santé publique, les personnes racisées hospitalisées étaient en moyenne 14 ans plus jeunes que les personnes blanches. Cela a des répercussions sur l’approche du Manitoba quant à la vaccination, indique la Dre Anderson.

Le Manitoba a distribué le vaccin contre la COVID-19 en fonction de l’âge, en commençant par les personnes plus âgées.

Cette approche tient pour acquis qu’une personne d’origine africaine ou sud-asiatique de 60 ans est confrontée aux mêmes risques qu’une personne blanche de 60 ans , indique la médecin.

Or, poursuit-elle, des facteurs contextuels comme des revenus plus faibles, des logements bondés ou inadéquats […] signifient qu’une personne d’origine africaine ou de l’Asie du Sud-Est beaucoup plus à risque .

En gros, résume Marcia Anderson, il est possible de conclure qu’une personne d’origine africaine de 45 ans est confrontée aux mêmes degrés de risque qu’une personne blanche de 60 ans .

En examinant le calendrier de l’admissibilité à la vaccination, la Dre Anderson constate qu’une majorité des hospitalisations de personnes blanches aurait pu être prévenue si ces personnes avaient obtenu leur vaccin dès qu’elles étaient admissibles.

La Dre Marcia Anderson, médecin en chef de l’équipe de coordination de la réponse à la pandémie de COVID-19. Photo : Fournie par Marcia Anderson

Pour les personnes racisées, ce n’est qu’une petite portion des hospitalisations qui auraient pu être évitées si ces personnes avaient obtenu leur vaccin dès qu’elles étaient admissibles.

Ainsi, conclut-elle, le recours à la vaccination basée sur l’âge a vraisemblablement contribué à la différence de plus de 10 ans de l’âge moyen pour l’hospitalisation de personnes blanches et racisées .

Dans un premier temps, suggère-t-elle, la province devrait examiner la possibilité de fournir d’éventuelles troisièmes doses de vaccin (si celles-ci s’avèrent nécessaires) en priorité aux groupes racisés.

La province a déjà adopté une approche de ce genre pour les personnes issues de Premières Nations. Très tôt dans la campagne de vaccination, le Manitoba a abaissé l’âge d’admissibilité des Autochtones par rapport au reste de la population, parce qu’ils souffraient de conséquences graves de la COVID-19 plus jeunes que les autres.

La Dre Anderson recommande qu'à l'avenir, la province investisse dans les logements abordables, l’éducation et des occasions d’emploi pour les personnes racisées afin d’éliminer certains des facteurs contextuels qui mènent à leur surreprésentation parmi les infections.