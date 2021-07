COVID-19 : 20 nouveaux cas, 56 nouvelles guérisons et aucun nouveau décès

Le nombre total de vaccins administrés dans la province est désormais de 1 225 186 depuis le début de la campagne de vaccination.

Parmi les 12 ans et plus, 71 % ont reçu leur première dose et 48 % d’entre elles sont entièrement vaccinées.

Seulement 20 nouveaux cas

La Saskatchewan enregistre 20 nouveaux cas de COVID-19 le 5 juillet, ce qui porte le total provincial à 48 978 cas.

Il y a 65 personnes qui sont hospitalisées, et 11 d'entre elles sont aux soins intensifs.

Au total, la province compte 48 050 guérisons et 360 cas sont toujours considérés comme actifs. Le nombre de décès se maintient à 568.

En date du 4 juillet 2021, 912 tests contre la COVID-19 ont été effectués en Saskatchewan, pour un grand total de 923 683 depuis le début de la pandémie.