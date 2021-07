Une femme meurt après avoir été happée par un avion dans Lanaudière

La jeune femme tondait la pelouse à bord d'un tracteur lorsque le pilote, qui ne l'avait pas aperçue, l'a fauchée lors d'une manœuvre d'atterrissage, selon Marc Tessier, porte-parole de la Sûreté du Québec. La tragédie s'est produite sur le terrain de Parachute Montréal.

La femme a été conduite au centre hospitalier avoisinant, où son décès a été constaté en milieu d'après-midi. Le pilote de l'avion a aussi été conduit à l'hôpital pour traiter un violent choc nerveux , mais il n'a pas subi de blessures sérieuses, selon les informations de M. Tessier.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes et circonstances de l'accident. Des agents spécialisés en reconstitution de collisions ont été dépêchés sur les lieux et le Bureau de la sécurité des transports du Canada a été avisé.

L'identité de la victime devrait être dévoilée mardi.