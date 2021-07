Un ancien chef de police de Winnipeg veut changer la formation des policiers

L’ancien chef du Service de police de Winnipeg, David Cassels, mène une campagne pour que la formation des policiers change au Canada. Il souhaite qu’elle soit moins axée sur l’aspect militaire et plus sur l’aspect humain.

M. Cassels a été à la tête de la police de Winnipeg de 1996 à 1999. Il est maintenant bénévole et président de la nouvelle Coalition pour une réforme policière au Canada.

Ce regroupement naissant souhaite convaincre le gouvernement fédéral de mettre en place un programme uniformisé de formation pour les policiers, un peu comme c'est le cas pour les médecins ou les ingénieurs.

Selon M. Cassels, la formation des policiers ne devrait plus ressembler à un camp d’entraînement paramilitaire , où l'accent est mis sur le maniement d’armes à feu et les aptitudes physiques.

Bien que ces habiletés soient importantes, il croit plutôt que le curriculum devrait être modernisé pour incorporer des enseignements sur le racisme, les biais et l’impact du colonialisme sur les peuples autochtones.

Plusieurs policiers n’ont jamais appris, ou s’ils l’ont appris à l’école c’était vraiment minime, à comprendre et interagir avec des gens qui ont des problèmes de santé ou des groupes marginalisés , estime M. Cassels.

Un policier d’Ottawa, présentement en congé pour une durée indéterminée, vient de terminer une étude qui conclut que plusieurs formations de police n’incluent pas un volet sur la résolution de conflit et la désescalade de situation tendue.

Selon M. Cassels, dans ces circonstances les policiers utilisent l’approche "commande et contrôle" .

La Coalition pour une réforme policière au Canada propose qu’un Collège professionnel de police soit implanté au pays, en prenant comme modèles le Royaume-Unis et la Nouvelle-Zélande. Ce collège développerait un cours et des normes d’entraînement et les offrirait gratuitement aux corps policiers canadiens, propose M. Cassels.

Réduire le financement de la police ?

Les appels à la réduction du financement de la police, et même à son abolition, se sont fait entendre dans la foulée de la mort de l’Afro-Américain George Floyd à Minneapolis en mai 2020, sous le genou du policier Derek Chauvin.

À Winnipeg en avril 2020, la mort d’Eishia Hudson sous les balles des policiers a mené aux mêmes appels.

L’ancien chef de police de Winnipeg et la Coalition ne sont pas d’avis que la réduction du financement de la police soit la solution. Ils croient plutôt à une redistribution des sommes à d’autres acteurs sociaux capables de gérer des appels relatifs à des problèmes de santé mentale.

La police a un rôle important à jouer dans notre société. Une citation de :David Cassels, ancien chef du Service de police de Winnipeg

M. Cassels l’admet, le changement de culture prend du temps. La Coalition pour une réforme policière au Canada n’a pas l’intention de proposer de grands changements pour les policiers actuellement en fonction, informe-t-il.

Même si le gouvernement fédéral n’a pas pris connaissance des doléances de la Coalition, M. Cassels précise que les idées soulevées par le regroupement ont suscité de l’intérêt chez d’anciens ministres, des dirigeants policiers, dans le milieu de l’éducation et chez l’ancien sénateur Murray Sinclair, qui a aussi présidé la Commission de vérité et réconciliation du Canada.