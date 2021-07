Les motocyclistes demandent une révision à la baisse des primes d'assurance

Les motocyclistes de la province demandent au gouvernement de Scott Moe de forcer la SGI à adopter des frais d’assurances similaires à ceux de 2012.

Dans un courriel du regroupement Riders Against Government Exploitation (RAGE) envoyé aux médias, les motocyclistes affirment que la Saskatchewan a actuellement les taux de permis de motocyclette les plus élevés au Canada.

Un motocycliste sur sa moto à Regina, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

La SGI continue d’augmenter les tarifs pour les motocyclistes de la Saskatchewan au-delà de toute abordabilité rationnelle , déplorent-ils.

Une première entente, huit ans plus tôt

Le courriel du regroupement rappelle qu’en 2013, la SGI a tenté d’augmenter les frais d’assurance pour les motocyclettes de 72,6 % en moyenne.

À l’époque, les motocyclistes avaient protesté auprès du gouvernement provincial pour tenter de forcer la SGI à annuler cette augmentation.

Cela avait fonctionné. Le premier ministre Brad Wall avait présenté des excuses publiques et demandé à la direction de la SGI de soumettre une autre proposition d’examen des tarifs, en plus de former un comité d’examen des motocyclettes.

L’insatisfaction gronde toujours

Huit ans plus tard, Don Fuller, responsable des communications pour le regroupement RAGE Riders Against Government Exploitation , indique par courriel que le nombre d’accidents et de blessures liés à des motocyclettes a diminué de 50 % en dix ans et de 27 % depuis 2013.

Dans un courriel, la SGI indique de son côté avoir noté une nouvelle augmentation des collisions en motocyclettes.

Une protection qui va au-delà de la motocyclette

La Société d’assurance de la Saskatchewan affirme dans une déclaration écrite qu’à l’heure actuelle, il y a encore un manque à gagner entre ce qui est versé par les propriétaires de motocyclette et le montant distribué dans les réclamations.

La plupart des primes versées par les propriétaires de motocyclettes servent à verser des prestations aux passagers blessés dans des collisions, ce qui représente plus de 75 % des coûts de réclamation pour des accidents de motocyclette. Le coût moyen d’une réclamation est de 90 000 $, comparé à 22 000 $ pour un véhicule personnel.

Le montant total de l’assurance-motocyclette achetée chaque année a diminué depuis 2013.