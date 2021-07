Drame conjugal de Sainte-Croix : l'homme « avait des problèmes de consommation »

Tôt dimanche matin, une femme dans la trentaine a été poignardée à plusieurs reprises. La femme et deux enfants témoins de la scène ont été transportés à l’hôpital, où on ne craint pas pour leur vie.

Séparation

Une dispute aurait éclaté parce que la femme avait annoncé qu’elle souhaitait se séparer de l'homme. Ce dernier s’est barricadé à l’intérieur de la résidence. Il s’était enlevé la vie quand les policiers sont entrés dans la résidence.

Ça arrivait des fois. Elle venait me trouver et elle me disait que ça n’allait pas bien avec son conjoint. Elle aurait aimé s'en aller, mais des fois, avec les enfants, c'est difficile. Elle m’appelait sa deuxième mère , confie une voisine, Linda Bossé.

Les policiers ont bouclé le secteur habituellement paisible de Sainte-Croix. Photo : Radio-Canada / Colin Côte-Paulette

Problèmes de consommation

Selon un premier répondant qui est intervenu sur les lieux du drame et qui désire conserver l’anonymat, l’homme consommait beaucoup de drogue et d'alcool.

On connaît le monsieur et on sait qu'il était porté sur l’alcool. S'il en prend beaucoup, c'est certain qu'il va devenir plus agressif ou moins facile à contrôler. Il prenait une tasse solide , constate un voisin, Michel Bergeron.

Les voisins affirment tout de même qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'un tel drame puisse survenir.

J'ai trouvé ça très dur. Je me suis dis : "Voyons, ça ne se peut pas qu'il y ait un drame comme ça qui survienne dans notre rue. Pauvres enfants" , raconte Linda Bossé.

Perte d'un collègue

L’homme travaillait dans une fonderie. Un de ses collègues de travail avait perdu la vie dans les dernières semaines et il en avait été profondément bouleversé, selon des voisins et connaissances.

Un de ses anciens collègues se dit tout de même estomaqué qu’il ait pu s’en prendre à sa conjointe.

C'était un bon gars, bien gentil, quand on travaillait ensemble. On faisait des farces tout le temps. Ça fait trois, quatre ans de ça. Bien des choses peuvent avoir changé depuis. Je ne sais pas ce qu'il était devenu , raconte Christian Brisson.

Plan de sortie

La directrice du Centre-Femmes de Lotbinière souligne que ce genre de drame peut survenir aussi bien à la campagne qu’en ville, même si on peut avoir l’impression que le tissu social assure une meilleure présence en campagne.

Martine Turgeon martèle aux femmes en difficulté qu’il est important, autant que possible, de préparer un plan de sortie avant d’annoncer à un conjoint violent son intention de le quitter.

Les intervenants en violence conjugale s'entendent pour dire que c'est un des moments les plus critiques pour les femmes, quand elles annoncent la séparation. Souvent, c'est là que le conjoint sent qu'il perd le contrôle , mentionne Martine Turgeon.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier