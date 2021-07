La téléréalité Big Brother célébrités de retour pour une 2e saison

Les personnalités québécoises qui feront partie de l’aventure ne seront dévoilées que dans quelques mois.

Lors de la première saison, c’est l’humoriste Jean-Thomas Jobin qui a été déclaré grand vainqueur de l'émission. Quant à l’humoriste Richardson Zéphir, il avait remporté le prix coup de cœur du public.

Les personnes qui participent à Big Brother célébrités vivent ensemble 24 heures sur 24 dans une maison et doivent relever différents défis, dans lesquels leurs aptitudes sociales, physiques et psychologiques sont mises à l’épreuve. Au terme de l’aventure, la personne gagnante est déterminée par celles et ceux qui ont été exclus chaque semaine du jeu.

Avec les années, le concept de Big Brother a été décliné en 60 adaptations, diffusées dans plus 80 pays.