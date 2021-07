Les assouplissements pour les voyages bien accueillis dans la région

Depuis minuit dimanche soir, les voyageurs canadiens qui reviennent de l'étranger n'ont plus besoin de respecter respecter une quarantaine de 14 jours s'ils sont en mesure de démontrer qu'ils ont reçu deux doses de vaccin et des résultats négatifs à des tests de dépistage contre la COVID-19.

Pour Ginette Côté, présidente de l'Agence de voyage Nouvelle Escale, les réservations pour l'Europe se font encore rares, mais les destinations soleil sont très populaires depuis l'annonce des assouplissements.

On a de plus en plus de demandes. Il y a plusieurs raisons qui entrent en ligne de compte. Les gens sont remboursés en ce moment par Transat, Vacances Air Canada et Sunwing, nos trois principaux, a-t-elle débuté. Donc, les gens vont ravoir leur argent. Beaucoup de sommes ont été retournées aux clients, ce qui est très bien. Et ensuite d'enlever des mesures de quarantaine à l'hôtel [aide]. Les gens ne voulaient pas faire cette quarantaine-là et payer des sommes astronomiques. Alors ça fait que les gens nous posent de plus en plus de questions et sont prêts à réserver pour la saison qui s'en vient.

Selon Mme Côté, l'Europe n'est pas encore très prisée des voyageurs. Par contre, ceux qui optent pour le Sud ont tendance à y aller avec des voyages plus luxueux ou plus longs. Les gens veulent aller se reposer, ils veulent une certaine paix à la suite de cette pandémie. [...]. Les gens veulent se gâter, ils nous demandent des meilleures catégories de chambres d'hôtel, directement sur la plage, des dix jours plutôt que des sept jours , a-t-elle poursuivi.

Bon pour les entreprises aussi

Plusieurs entreprises régionales envoyaient aussi couramment des employés à l'étranger pour des contrats, avant la pandémie. Les assouplissements permettront un certain retour à la normale, comme ce sera le cas pour l'équipementier STAS, qui a des contrats dans des alumineries partout dans le monde. L'entreprise de Saguenay vient de signer un contrat de 4 millions de dollars avec l'Inde.

Six employés se trouvent présentement dans des usines en démarrage aux États-Unis et en Russie. Selon les règles en vigueur la semaine dernière, ils auraient tous dû se placer en quarantaine à la maison et à l'hôtel pendant 14 jours en revenant au pays. À partir de maintenant, ils pourront revenir au bureau en deux ou trois jours à peine après leur retour.

Même pendant la pandémie, il y a certains équipements qui sont partis ou qui avaient été livrés avant et qui n'étaient pas prévus à être démarrés ou dont le démarrage a été retardé, a expliqué Hélène Deschènes, directrice générale de STAS. Nos gens se rendent sur place en usine pour finaliser l'installation et le démarrage. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on pourra voyager plus facilement. On a une filiale aussi en France où on ne s'est pas rendu depuis un an et demi. Alors on va pouvoir aussi se permettre d'aller en France et de revenir puis de reprendre le travail.

En ce moment, l'entreprise emploie environ 115 personnes, alors que c'était 160 avant l'arrivée de la COVID-19.

C'est aussi le même soulagement pour les entreprises qui engagent des travailleurs étrangers temporaires, alors que ces derniers n'auront plus à attendre deux semaines avant de se mettre au travail, s'ils ont reçu leurs deux doses de vaccin et des résultats négatifs aux tests de dépistage de la COVID-19

Le Cégep de Jonquière accueillera environ 300 étudiants étrangers. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Des étudiants étrangers soulagés

Ce sera aussi un retour près de la normalité pour les étudiants étrangers. Ces étudiants peuvent même rêver d'un retour en classe en même temps que tout le monde à la fin du mois d'août, s'ils ont un certificat de vaccination à deux doses et des tests négatifs.

On va attendre environ 300 étudiants pour l'année 2021-2022, a chiffré Dominic Munger, conseiller en communication au Cégep de Jonquière. C'est comparable aux autres années, on en avait autour de 300 à 350. Pour les étudiants, c'est un stress de moins parce qu'à l'arrivée, ils n'ont pas besoin de réserver un hôtel, de prévoir une quarantaine de deux semaines. Pour eux, d'arriver au pays, au Canada, et de pouvoir commencer leurs études, de pouvoir faire les activités d'intégration comme on le fait normalement, c'est une excellente nouvelle pour nous également.

D'après un reportage de Gilles Munger