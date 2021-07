Patiente couchée au sol à l’Hôpital de Hull : Christian Dubé demande une analyse

J’ai demandé à avoir une analyse de ce qui s’est passé exactement , a-t-il dit, lorsqu’il a été questionné sur ce dossier lundi durant un point de presse à Montréal.

Il a mentionné que personne ne souhaitait qu’un de ses proches se trouve dans pareille situation. Je n’en sais pas assez, mais j’ai demandé de bien comprendre s’il n’y avait pas d’autres choix que ça à faire , a-t-il ajouté.

Anne Pommainville, qui se tordait de douleur en attendant d’être prise en charge dans la nuit du 27 juin au 28 juin dernier, n’a eu d’autre choix que de s’étendre au sol, a raconté sa famille à ICI Ottawa-Gatineau.

Le personnel de l’Hôpital de Hull aurait indiqué au conjoint d’Anne Pommainville, Jacques Richard, qu’aucune civière n’était disponible et qu’il pouvait disposer des couvertures au sol, afin de former un lit improvisé. Celui-ci a affirmé avoir ensuite voulu installer sa conjointe dans sa voiture pour qu’elle y soit plus confortable, mais on l’a averti que si le tour de la dame venait sans qu’elle ou lui ne soient présents dans la salle d’attente, elle perdrait sa priorité.

Enquête interne en cours

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais mène une enquête interne à ce sujet, a réitéré une porte-parole lundi, par courriel.

Sachez que nous sommes préoccupés par cette situation. Nous prenons tous les moyens pour comprendre ce qui s’est passé et pour éviter que ce genre de situation se reproduise , a ajouté celle-ci.

Mme Pommainville, qui était atteinte d’un cancer, a pu être traitée et opérée d’urgence, après un transfert vers l’Hôpital de Gatineau, selon le récit de sa famille. Puis, mardi dernier à 11 h, M. Richard a reçu un appel l’informant que le cœur de sa conjointe avait cessé de battre. Le décès de Mme Pommainville a ensuite été constaté, a relaté la famille.

En entrevue, des proches de la dame ont insisté sur le fait qu’ils ne blâmaient pas le personnel pour le décès de celle-ci, mais qu’ils souhaitaient dénoncer le traitement qu’elle a reçu en raison d'un manque de personnel et de ressources.

La députée de Hull, Maryse Gaudreault, dit avoir été sans mot quand elle a pris connaissance de l’histoire racontée par la famille de Mme Pommainville.

Les gens qui sont très très malades doivent pouvoir avoir accès à une civière. C’est indéniable , a commenté l’élue libérale lundi au cours d’une entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau.

Elle a, du même souffle, fait le lien entre cette situation et le fait que l’urgence de l’Hôpital de Gatineau demeure fermée pour bien des patients. Seuls les femmes enceintes, les enfants âgés de 0 à 17 ans et les personnes ayant un besoin urgent de service en santé mentale peuvent y recevoir des soins.

Elle estime que cela met une pression supplémentaire sur les autres urgences de la région, soit celle de l'Hôpital de Hull et celle de l'Hôpital de Papineau.

Alexandre Leduc, député de Québec solidaire, a abondé dans le même sens, pressant le ministre Dubé d'agir face à la situation en Outaouais.

Personne ne devrait être traité comme ça au Québec. Le ministre Dubé ne peut plus nier que la fermeture des urgences de l’Hôpital de Gatineau a des conséquences catastrophiques sur la population et le personnel soignant , a-t-il réagi dans une déclaration écrite.

Vers 19 h lundi, le taux d’occupation à l’urgence de l’Hôpital de Hull atteignait 140 %, selon les données accessibles en ligne. En avant-midi, à 9 h, le taux d'occupation des civières se hissait à 144 %, montrent des statistiques du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Avec des informations de Mama Afou et de Marielle Guimond