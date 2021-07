La Défense remplacera plutôt les vieilles pièces des hélicos CH-149

Des documents d'approvisionnement du ministère de la Défense nationale (MDN) montrent que l'entreprise choisie pour faire ces travaux de modernisation a fait une estimation trop élevée pour le budget prévu par la Défense.

Les négociations avec l'entrepreneur ont été suspendues parce que les propositions étaient inabordables , peut-on lire dans une présentation interne pour informer les hauts fonctionnaires.

Le document ne cite pas l'estimation des coûts, mais un peu plus de 1,03 milliard de dollars avaient été réservés par les planificateurs de la Défense pour la modernisation.

Le bureau de projet et l'Aviation royale canadienne étudient d'autres solutions pour faire face à l'obsolescence émergente avec le budget approuvé , indique le document.

Le projet de remise à neuf de la flotte de CH-149 a été élaboré il y a trois ans afin que les 14 appareils puissent continuer à voler et à sauver des vies jusqu'en 2042.

Le projet avait été confié à un fournisseur unique, l'avionneur européen Leonardo. Le coût a été négocié après l'attribution du contrat.

Dan Le Bouthillier, porte-parole du ministère de la Défense, a défendu cette décision affirmant qu'une analyse détaillée – y compris des estimations de coûts – avait été effectuée avant la signature du contrat.

Après un travail plus approfondi dans la phase de définition, y compris une estimation des coûts affinée sur la base d'un énoncé détaillé des travaux et d'une spécification des performances, il a été déterminé que la solution proposée par Leonardo est plus coûteuse que prévu et dépasse le budget du projet , a-t-il déclaré.

Les changements apportés au projet laissent aussi en suspens la décision du gouvernement d'acheter deux hélicoptères supplémentaires.

Une adaptation d'un texte de Murray Brewster - CBC News