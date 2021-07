Site patrimonial de Sillery : lever de boucliers contre un projet immobilier

Des citoyens de Sillery s'insurgent contre un projet immobilier de 17 logements « à l'entrée » du site patrimonial de Sillery, et pour lequel la Ville de Québec fait fi d'un avis défavorable du conseil de quartier en procédant à un changement de zonage.

Alors qu'il est moins minuit moins une et que les modifications réglementaires seront entérinées lundi soir au conseil municipal, des citoyens du quartier historique ont crié haut et fort leur opposition ces derniers jours.

Ils déplorent la construction prochaine, sur le terrain d'une station-service désaffectée à l'angle du chemin Saint-Louis et de la côte de Sillery, d'un bâtiment de trois étages par un promoteur immobilier.

Ces derniers regrettent que la Ville de Québec n'ait pas tenu compte des propositions formulées par le conseil de quartier de Sillery, en juin dernier. Cet avis invitait l'administration municipale à retourner à sa table à dessin et à adopter le réflexe patrimonial .

Le conseil de quartier demandait à tout le moins à la Ville de retarder l'adoption des modifications réglementaires.

Esquisse du projet d'immeuble de logements soumis à la Ville de Québec. Photo : Ville de Québec

Percées visuelles et lieu historique

Citoyenne et membre du conseil de quartier, Marie Shee Venner craint des répercussions négatives malgré la hauteur limitée à trois étages. À son avis, la nouvelle construction du promoteur Ogesco va obstruer les percées visuelles offertes par le terrain désaffecté.

Le bâtiment de la station-service est encore présent sur le terrain au coin du chemin Saint-Louis et de la côte de Sillery. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Elle ajoute que l'aspect moderne du bâtiment ne convient pas au quartier historique et qu'il va créer un effet d'entonnoir au bout de l'avenue Maguire.

Si elle convient que l'ancienne station-service est présentement une verrue urbaine, elle soutient que la Ville de Québec vient de rater une belle occasion de faire découvrir aux gens le site patrimonial de Sillery. Déclaré tel en 1964, il regorge selon elle d'éléments trop peu connus du grand public.

Pris de court

Le conseil de quartier et les opposants disent avoir été pris de court par les consultations publiques de la Ville, tenues ce printemps. Ils ont pris connaissance de la promotion immobilière il y a moins de deux mois. On n'était pas au courant. On a été averti par la consultation publique [en mai] , affirme Mme Shee.

Les opposants ont rapidement imaginé un concept de vélo-station pour le terrain. Situé face au cimetière Mount Hermon, lui-même lieu patrimonial reconnu, l'endroit aurait servi de lieu de rassemblement , en plus d'être un carrefour historique permettant d'introduire le site patrimonial de Sillery.

Le projet de halte cycliste, sur un parcours de transport en commun, aurait servi de lieu de rassemblement et d'interprétation historique, selon le conseil de quartier de Sillery. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Les sentiers des grands domaines, l'architecture et l'histoire des lieux les auraient mis en valeur. Mme Shee s'imaginait également un lieu pour le futur , faisant la promotion du transport en commun et du transport actif. Les gens auraient pu stationner leurs vélos, aller marcher sur Maguire.

Pas envahissant, selon Labeaume

Malgré les doléances du conseil de quartier de Sillery, qui n'a par ailleurs qu'un avis de recommandation et non de décision, la Ville de Québec va procéder ce lundi aux modifications de zonage requises pour la construction de l'immeuble d'habitation.

Le terrain est au coin où commence une artère commerciale, l'avenue Maguire. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

En conférence de presse en fin d'après-midi, le maire Régis Labeaume n'a pas bronché. Il n'y a rien d'envahissant là-dedans , a-t-il dit au sujet de l'immeuble, avant de rappeler que la Ville avait investi des millions de dollars pour relancer l'avenue Maguire, l'artère commerciale du secteur.