Matrimoine : se rappeler des oubliées de l’histoire

Draveurs, raftsmen, bûcherons et riches investisseurs : les ressources abondent au sujet des hommes ayant forgé l’histoire de l’Outaouais. Mais qu’en est-il des femmes? La slammeuse gatinoise LouNat présente Matrimoine, un spectacle de mots et de musique redonnant vie à ces grandes oubliées.

Matrimoine est une cocréation de la géohistorienne Louise Nathalie Boucher, alias de LouNat, et de Claude Naubert, qui en signe la trame musicale.

La région se souvient bien de ses allumettières, ces pionnières du syndicalisme qui ont osé se battre contre leur employeur. Mais ses effeuilleuses de mica, ses forestières ou encore certaines Anichinabées, sans oublier les femmes qui tenaient seules leur maisonnée pendant des mois en l’absence des maris partis dans la forêt ou sur l’eau, ont été effacées par des recherches axées sur les hommes, selon Mme Boucher.

L’artiste et professeure a donc assemblé une courtepointe à partir des informations recueillies, et les présente comme une histoire linéaire dans Matrimoine. C’est parce qu’on ne la raconte pas assez. Il faut faire plus de recherches, comme il faudrait en faire sur [les communautés] LGBTQ. [...] Ce sont des recherches [...] qui doivent être faites , a-t-elle soulevé en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

Avec les informations de Christelle D'Amours