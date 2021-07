Santé publique Ottawa (SPO) rapporte quatre nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures. Un mort s'ajoute au bilan de l'est ontarien. Quant à l’Outaouais, la région enregistre parmi les plus hauts taux de cas actifs par 100 000 habitants à travers le Québec.

L'Outaouais a enregistré 11 nouveaux cas de COVID-19 au total pour samedi, dimanche et lundi. Depuis le début de la pandémie, l’Outaouais a recensé 12 535 infections.

Aucun décès des suites de la COVID-19 n’a été ajouté au bilan au cours de la fin de semaine et il demeure donc le même qu’en date de vendredi. Le nombre de personnes décédées de la maladie dans la région s’élève ainsi à 215.

À l’heure actuelle, 48 personnes qui ont été déclarées positives à la maladie ne sont toujours pas considérées comme guéries.

L’Outaouais fait état, lundi, d'un taux de 11,9 cas actifs par 100 000 habitants, le troisième plus élevé au Québec, plaçant la région derrière celles de Laval et de Montréal.

Aucun nouveau cas du variant Delta n’a été détecté au cours de la fin de semaine en Outaouais, selon les données, en date de lundi, de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Vendredi dernier, quatre cas de ce variant ont été signalés dans la région.

Ottawa sur la voie de la stabilité

De son côté, SPOSanté publique Ottawa fait état de quatre nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, pour un total de 27 703 depuis plus d'un an.

Le nombre de cas actifs s’élève à 49 malades, soit le nombre le plus bas depuis le début de la pandémie. Aucun nouveau décès n'est répertorié. Au total, 591 personnes ont succombé à la COVID-19 à Ottawa. SPOSanté publique Ottawa n’a rapporté aucun nouveau décès des suites de la COVID-19 depuis le 26 juin.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 est passé de deux à une personne et plus aucun malade ne se trouve aux soins intensifs.

Côté vaccination, 44 % des résidents ottaviens de 18 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19. Au total, 80 % de la population d’Ottawa a reçu une première dose de vaccin.

Un mort de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, si la COVID-19 semble avoir marqué le pas ces dernières semaines, elle a fait une nouvelle victime. Dans le bilan du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), on apprend le décès d'une personne depuis vendredi, établissant le bilan à 111 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario a, par ailleurs, procédé à un nouvel ajustement de ses chiffres. Trois malades ont été retirés du nombre de personnes testées positives à la COVID-19 depuis février 2020. Au total, 4726 résidents de l'est ontarien ont été touchés par le coronavirus.