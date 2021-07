Un ancien policier reçoit des dizaines d’années de salaire en une seule journée

Sa bataille juridique avec la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) de l'Ontario aura duré une dizaine d’années.

Ralph Thistle a placé une commande auprès d’un entrepreneur afin de faire creuser un puits artésien dans le but d’avoir l’eau courante dans sa petite maison qui se trouve près de Mt. Forest, en Ontario.

M. Thistle a pu placer cette commande après avoir reçu des chèques, la semaine dernière, pour un total d’environ 630 000 $. J’ai ouvert ma boîte aux lettres et, par-dessus les prospectus, j'ai vu des enveloppes de la CSPAAT. Et puis je me suis senti engourdi , a-t-il déclaré à CBC News.

Ces chèques sont arrivés une semaine après la publication d’un article par CBC News au sujet des longs délais auxquels M. Thistle faisait face.

Cette somme couvre la période comprise entre 2007 - date à laquelle M. Thistle a brusquement démissionné de la police, quelques mois seulement avant de pouvoir prétendre à une pension - et le moment où il aurait pu prendre sa retraite, en 2022.

Entre 2007 et 2015, M. Thistle s’est retrouvé en situation de pauvreté et d'itinérance.

Il a fini par emménager dans sa cabane, sans eau courante, en 2015. Il y habite depuis.

Ces chèques représentent un choc pour lui. J'ai ramené les chèques chez moi, et j'ai pris une photo d'eux dans les enveloppes encore, et j'ai prévenu ma famille , a-t-il déclaré à CBC News.

Les salaires perdus qu'il a récupérés l'aideront à construire une vie meilleure pour lui et ses deux enfants adultes, dit-il.

Je suis engourdi, mais j'ai aussi de la gratitude. Cet argent est une seconde chance pour moi et ma famille.

