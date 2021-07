Feu vert pour la valorisation de la vapeur de l’incinérateur de Québec

Le financement de l’usine sera assuré par les gouvernements fédéral et provincial, à hauteur respective de 16,9 et 14,1 millions de dollars.

La Ville de Québec paiera le reste de la facture, ce qui représente 12,8 millions de dollars. Le maire Labeaume estime toutefois que l’investissement sera rentable à moyen et long terme.

Le début de la construction de la canalisation est prévu pour le printemps 2023. Le CHUCentre hospitalier universitaire de Québec estime que la vapeur pourra alimenter le nouveau centre hospitalier aux alentours de décembre 2024.

Le projet avait été annoncé pour la première fois en 2019. Le coût initial avait été évalué à 40 millions de dollars.

La vapeur excédentaire produite à l'incinérateur permettra d'alimenter le futur hôpital en énergie. Photo : Radio-Canada / Sebastien Tanguay

Économie de GES gaz à effet de serre

Avec ce nouveau projet, le CHUCentre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval estime qu’il réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 10 000 tonnes équivalent CO2 par année, ce qui lui permettrait de devenir le premier centre hospitalier pratiquement carboneutre du Québec. On veut être un citoyen corporatif responsable et on est conscients de notre empreinte environnementale dans notre communauté , affirme le président-directeur général du CHUCentre hospitalier universitaire , Martin Beaumont.

Le projet est très encourageant pour le gouvernement provincial qui espère qu’il servira d'inspiration ailleurs. On envoie ça aux petits oiseaux, cette vapeur-là, on la perd. Et soudainement, on est capables de la récupérer , se réjouit le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien.

2e phase possible

Pour l’instant, l’incinérateur vend déjà une partie de la vapeur produite aux papetières White Birch et Glassine Canada inc. Le CHUCentre hospitalier universitaire de Québec devrait de son côté récupérer environ 30 % de la vapeur produite restante.

Régis Labeaume évoque donc la possibilité d’acheminer le surplus vers des entreprises technologiques qui pourraient s’installer dans le parc industriel D’Estimauville et dans la zone industrielle du littoral est.

Ce projet ne fait toutefois pas partie du plan de 44 millions de dollars pour l’instant, et aucun échéancier n’a été établi. On voudrait dire le plus tôt possible dire aux entreprises technologiques que la vapeur est disponible , indique le maire.

Le maire de Québec, Régis Labeaume et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Des voisins déçus

Depuis l’annonce initiale du projet en 2019, des groupes environnementaux ont fait part de leurs inquiétudes quant à son impact sur la santé des citoyens des quartiers environnants.

Le Mouvement pour une ville zéro déchet, qui milite pour la fermeture de l’incinérateur en raison des craintes pour la santé liées à la pollution, croit que ce projet contribuera à le maintenir ouvert. Il existe des solutions à l’incinération, dont le tri avant incinération, permettant ainsi de réduire le volume des matières à incinérer , affirme le porte-parole du mouvement Jean-Yves Desgagnés. On nous vante le projet en nous disant que ça va réduire les gaz à effet de serre. Mais l'impact principal de l'incinérateur, ce n'est pas les gaz à effet de serre, c'est les polluants atmosphériques, toxiques, qui sont émis dans l'atmosphère, qui peuvent causer du cancer, qui peuvent causer des maladies respiratoires , ajoute-t-il.

Jean-Yves Desgagnés est porte-parole du Mouvement pour une ville zéro déchet. Photo : Radio-Canada / Sebastien Tanguay

Le maire Labeaume croit toutefois que les problèmes de pollution de l’incinérateur sont quelque chose du passé. On a investi des dizaines de millions de dollars dans les brûleurs, et on a eu de derniers résultats qui sont extrêmement encourageants , assure-t-il.

De l'échantillonnage de la qualité de l’air a été effectué par le gouvernement provincial au cours des dernières semaines et les résultats officiels devraient être connus sous peu, selon le maire.

Déclaration de Paris

Le maire de Québec a également fait savoir qu’il déposera une résolution lundi soir au conseil municipal pour que Québec adopte la déclaration de Paris. Cette déclaration, qui a été adoptée par certaines villes du monde en décembre 2020, vise à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.