Un nouvel incendie suspect dans une église de Calgary

Les pompiers ont répondu à des appels, autour de 19 h 2,0 qui signalaient un incendie à l'église House of Prayer Alliance de l’avenue Forego.

Sur place, les pompiers ont constaté de la fumée et de fortes flammes, qu’ils sont parvenus à éteindre. Selon les autorités, personne ne se trouvait dans le bâtiment et il n'y a pas eu de blessé.

Keith Stahl, chef de brigade, précise que le feu a été en grande partie contenu et confiné à l'extérieur du bâtiment.

Nous sommes en train de déterminer s'il s'agit ou non d'un incendie criminel, et les équipes travaillent avec les enquêteurs pour déterminer la cause de l'incendie. Une citation de :Keith Stahl, chef de brigade de la police de Calgary

Dans un communiqué, la police affirme qu'elle travaillera en étroite collaboration avec le service d'incendie pour déterminer la cause du brasier.

De nombreux incidents

Cet incident survient alors que de nombreuses églises en Alberta et au pays ont été vandalisées ou endommagées par des incendies. Le 30 juillet, par exemple, l’église Saint-Jean-Baptiste de Morinville, à environ 40 km au nord d'Edmonton, a été détruite par un incendie.

Depuis, au moins 11 églises de Calgary ont été recouvertes de peinture rouge.

Ces actes pourraient être liés aux découvertes de plus de 1000 tombes non marquées d’enfants dans d'anciens pensionnats de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, précise la police.

Nous sommes très conscients des tensions actuelles dans la communauté autour des pensionnats et des actes de vandalisme et d'incendie criminel qui se sont produits , a déclaré la police de Calgary dans un communiqué.

Nous examinerons s'il y a un lien dans cette affaire, mais nous demandons aux gens en attendant d'être patients pendant que nous travaillons pour comprendre ce qui s'est passé exactement , ajoute-t-elle.

Les 11 églises de Calgary récemment vandalisées :