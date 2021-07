Une agence de voyages de Québec laisse entendre que le masque n'est plus obligatoire

Une affiche posée dans la porte de l’agence de voyages Vasco de Val-Bélair laisse entendre que le port du masque n’est plus exigé à l’intérieur du commerce.

L’image est fortement inspirée du logo gouvernemental qui rappelle l’obligation de porter un masque, sauf que, cette fois, elle montre un personnage à visage découvert, qui arbore un sourire.

L'icône est accompagnée de la mention : Ici, je porte le sourire , en référence à l’habituel Ici, je porte mon couvre-visage — Port du couvre-visage obligatoire.

Une affiche dans la porte d'un commerce rappelle le port du masque obligatoire. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Toujours obligatoire

Même si l’image diffusée par l’agence de voyages laisse entendre que le port du masque n’est plus obligatoire, il n’en est rien.

Selon les directives inscrites sur le site du gouvernement du Québec, dans les commerces en zone verte, on précise que les exploitants ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires dans leur établissement afin de favoriser le respect des consignes sanitaires par les clients et le personnel, notamment : la distanciation de 2 m entre les personnes et le port du couvre-visage .

Certains allègements ont été annoncés le 7 juin relativement aux milieux de travail en zones jaune et verte, mais les commerces de détail n'étaient pas visés.

Plusieurs réactions

La publication de la photo lundi matin a suscité plusieurs centaines de réactions sur la page Facebook de l’agence de voyages. La plupart félicitent l’entreprise, estiment qu’il s’agit d’un geste de courage et souhaitent que d’autres entreprises lui emboîtent le pas.

Une minorité de personnes rappellent que le port du masque est toujours obligatoire et qu’il s’agit d’une requête de la santé publique.

L’agence de voyages a refusé nos demandes d’entrevue.