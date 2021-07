Ottawa investit 3,7 M$ pour favoriser l'innovation dans le secteur agricole

Le gouvernement fédéral investit un peu plus de 3,7 millions de dollars pour soutenir deux projets de l’Université du Manitoba dans le secteur agricole, afin de favoriser l'innovation, les technologies et le transfert des connaissances vers l'industrie.

Le député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid, en a fait l’annonce lundi matin dans le cadre d’une conférence de presse virtuelle, au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly.

En plus de vouloir assurer une formation de pointe pour les étudiants, l'investissement fédéral a aussi pour but d'aider à commercialiser le fruits des recherches universitaires.

Adoption de la technologie pour la ferme intelligente

Une première tranche de près de 2,5 millions de dollars va ainsi servir à accélérer la conception et l’adoption de la technologie Digital Smart Farm, et à maximiser le transfert des connaissances universitaires vers les industries.

Ce projet évalué à 5,7 millions de dollars reçoit l'appui financer de partenaires qui s’intéressent à la gestion des cultures et des sols, à la durabilité et à l’agriculture de précision dans l’Ouest canadien, indique Développement économique de l'Ouest (DEO) dans un communiqué.

M. Duguid a précisé que ce projet va bénéficier à 25 PMEpetite et moyenne entreprise et amener plus loin le leadership manitobain comme centre émergent d’agriculture intelligente .

Le doyen et professeur à la faculté de l’Agriculture et des sciences alimentaires de l’Université du Manitoba, Martin Scanlon, va diriger ce projet.

Selon lui, la technologie Digital Smart Farm pourra aider les producteurs à s’adapter aux défis que posent les changements climatiques. Elle aidera aussi à pérenniser les systèmes agricoles et alimentaires canadiens et à créer des occasions de développements économiques.

Par exemple, quand on regarde pour la bonne dose de fertilisants au bon moment et à la bonne place pour le fourrage, et qu’on marie cette pratique à la technologie, ça peut améliorer la durabilité de l’agriculture, avec moins de fertilisant pour produire un meilleur rendement , a-t-il expliqué, en mentionnant que cette technogie allait aider les agriculteurs dans leurs prises de décision.

Martin Scanlon a ajouté que les étudiants doivent maîtriser les nouvelles technologies et être formés pour les utiliser, afin de devenir les leaders de demain en agriculture.

Le député libéral de Winnipeg-Sud Terry Duguid Photo : Capture d'écran / Conférence de presse ZOOM

Terry Duguid a rappelé que la technologie pourrait aussi permettre le calcul du dioxyde de carbone absorbé par les terres agricoles. Ainsi, dit-il, le Canada pourrait par exemple se diriger vers un système de crédit financier récompensant les bonnes pratiques agricoles pour l’environnement.

Du laboratoire vers la commercialisation

Selon le directeur de partenariat et d’innovation à l’Université du Manitoba, Darren Fast, il y a un vide à combler pour que les innovations des universitaires dans le domaine agricole voient le jour et soient commercialisées.

La mise en œuvre du Lab2Market pourrait combler ce vide. DEODiversification de l'économie de l'Ouest accorde 1,2 million de la subvention fédérale à cette initiative de 2,5 millions de dollars, à laquelle contribuent de nombreux partenaires : l’Université Ryerson, l’Université Dalhousie et l’Université Memorial, ainsi que l'organisme à but non lucratif Mitacs, un incubateur d'innovations pancanadiennes, et l'agence de développement économique winnipégoise North Forge Technology Exchange.

DEO espère ainsi pouvoir accroître les activités de transfert de technologie et accélérer la formation des diplômés, des étudiants postdoctoraux et des chercheurs pour les aider à commercialiser efficacement leurs innovation .