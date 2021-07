Saputo acquiert le fromager britannique Wensleydale pour 39 M$

L'entreprise du nord de l'Angleterre exploite deux usines dans le North Yorkshire et emploie environ 210 personnes qui fabriquent une variété de fromages de spécialité et régionaux.

Wensleydale s'approvisionne en lait auprès de 40 fermes locales et utilise ses propres cultures de démarrage pour fabriquer des fromages qu'elle exporte dans le monde entier.

Wensleydale Dairy Products abrite une immense quantité de passion, de soin et de tradition , a déclaré lundi le chef de la direction et président de Saputo, Lino Saputo, dans un communiqué.

Non seulement c'est une entreprise britannique bien établie avec des produits de haute qualité et des fromages primés, mais nos cultures d'entreprise sont bien alignées. Une citation de :Lino Saputo, président de Saputo

L'entente est la plus récente d'une série d'acquisitions stratégiques par la société montréalaise Saputo, l'un des plus grands transformateurs laitiers au monde avec des opérations majeures au Canada, en Australie, en Argentine, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Diversification des produits

En mai, Saputo a annoncé avoir acquis Bute Island Foods, un fabricant et distributeur écossais de fromage végétalien. Il a également annoncé un accord pour acheter l'usine de Reedsburg, dans le Wisconsin, appartenant à Wisconsin Specialty Protein, qui fabrique des ingrédients comme le lactosérum de chèvre, le lactose biologique et d'autres produits laitiers en poudre.

Les deux accords faisaient partie d'un plan plus large de l'entreprise montréalaise visant à renforcer sa présence dans les fromages non laitiers et les ingrédients à valeur ajoutée.

L'acquisition de Wensleydale, qui est soumise aux exigences réglementaires, devrait être finalisée plus tard ce mois-ci.

L'entreprise se greffera à la division laitière britannique de Saputo dans son secteur Europe.

L'analyste de RBC Dominion valeurs mobilières Irene Nattel a indiqué dans une note à ses clients que l'entente est conforme à la stratégie du transformateur laitier visant à renforcer son activité principale, y compris les fromages de spécialité.