La moitié des adultes complètement vaccinés dans Windsor-Essex

Jusqu'à présent, près d'un demi-million de doses de vaccin ont été administrées aux résidents de la région depuis le début de la campagne fin décembre.

Un peu moins des trois quarts des adultes ont reçu au moins une dose, tandis qu'à l'échelle de la province, le total est de 78,3 %.

Depuis samedi, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent par ailleurs prendre rendez-vous pour recevoir leur deuxième injecttion.

Un intervalle de 28 jours est toutefois requis entre deux doses. Auparavant, les jeunes n'avaient le droit de se faire vacciner qu'après deux mois.

L'admissibilité locale a été étendue avant le reste de la province. Les résidents des régions qui utilisent le système provincial de réservation des vaccins ont été autorisés à faire leurs réservations à partir de lundi.

Le bureau de santé signale par ailleurs une hausse de 23 nouveaux cas de COVID-19 depuis samedi. Toutefois, en raison d'un nettoyage de données, la hausse nette de cas est de 11 depuis le 2 juillet.

Chiffres du jour 11 nouveaux cas

45 cas actifs, dont 9 liés à des variants

12 hospitalisations

2 éclosions

74,6 % des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin

50,3 % des résidents sont complètement vaccinés

Ailleurs dans la région

La santé publique de Chatham-Kent a signalé un nouveau cas de COVID-19 depuis vendredi. Seulement sept cas sont actifs dans la municipalité.

74 % des adultes ont reçu au moins une dose, 44 % deux. Du côté des plus jeunes, 46 % ont eu une première injection.

Dans Sarnia-Lambton, quatre nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés lundi. 17 cas sont actifs au total.

73,2 % des personnes de plus de 18 ans ont eu une première dose de vaccin, 42,54 %, deux. 42,4 % des 12-17 ans sont partiellement vaccinés, 1 % ont reçu deux doses.

Six nouvelles infections ont été enregistrées dans Middlesex-London en ce début de semaine, 59 cas sont actifs dans la région. Côté vaccination, 75,3 % des 12 ans et plus ont eu une dose de vaccin, 23,4 % sont complètement vaccinés.