La SQDC ouvre son magasin à Ville-Marie

Le 71e magasin de la société, le troisième en Abitibi-Témiscamingue, est situé au 38, rue des Oblats Nord.

La SQDC a recruté une dizaine de personnes pour ce magasin qui offrira les mêmes produits qui sont vendus ailleurs dans la province.

La SQDC dans notre plan stratégique 2021-2023 on a comme objectif d'ouvrir des succursales partout au Québec, On a la volonté d'équité régionale. Voilà pourquoi on arrive à Ville-Marie, c'est notre troisième dans la région , dit Vanessa Rolland, conseillère en communication à la SQDC.

Vanessa Rolland dit que d'autres points de vente pourraient ouvrir dans la région.

Dans notre plan de déploiement, notre objectif d'ici 2023 c'est qu'on espère avoir 98 succursales en opération. Il nous en reste près d'une trentaine à ouvrir encore. Il n'est pas dit qu'il n'y en aura pas d'autres en Abitibi, mais ce n’est pas dans les plans à moyen ou court terme , mentionne la responsable.

L'arrivée de cette nouvelle succursale réjouit le maire de la municipalité Michel Roy, qui espère que cela va réduire le commerce illégal de cannabis dans la région.