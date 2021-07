Algoma Steel reçoit 420 M$ du fédéral pour réduire son utilisation de charbon

La transition vers un modèle électrique devrait éliminer plus de 3 millions de tonnes métriques de gaz à effet de serre d'ici 2030, selon le gouvernement fédéral. Il estime que cela équivaut aux émissions d'environ 900 000 véhicules, soit presque le parc automobile de Toronto.

Le passage d'Algoma Steel à la technologie à arc électrique devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70 %, selon le directeur général, Michael McQuade. Il estime que cette transition représente l’une des possibilités d’atteindre des réductions importantes et durables des émissions de gaz à effet de serre au Canada ayant le coût par tonne le plus bas .

Le gouvernement de Justin Trudeau anticipe également que cet investissement va créer 500 emplois durant la phase de construction du projet, ainsi que des centaines de stages.

Des dizaines d'employés d'Algoma Steel seront également formés à de nouvelles tâches.

[L'annonce] aidera Algoma Steel à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à réduire la pollution, tout en positionnant le Canada comme un chef de file dans la fabrication d'acier plus propre et plus vert

Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada, par communiqué